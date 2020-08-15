تراند اليوم : ميا خليفة تتخلى عن وشمها الحزبي.. وهل تزور لبنان قريباً؟

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أعلنت نجمة الأفلام الإباحية سابقاً ميا خليفة أنها تسعى للتخلي عن إنتمائها الحزبي، وذلك من خلال إزالة وشم "صليب القوات" عن معصمها والّذي رافقها منذ أن كان عمرها 18 عاماً.

وطلبت ميا خليفة من متابعيها مساعدتها على اختيار تصميم وشم جديد لتغطية وشمها القديم، وذلك في منشورٍ عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام.

بالمقابل، لا يزال المزاد العلني الّذي أطلقته ميا خليفة لبيع نظاراتها الشهيرة مستمرّاً، وقد نجحت بجمع أكثر من مئة ألف دولار أميركي لمساعدة الصليب الأحمر اللبناني.

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كما تداول البعض معلومات عن أن اهتمام ميا خليفة يومياً بما يجري في لبنان رغم تواجدها في الولايات المتحدة الأميركية سيُترجم بزيارةٍ لبيروت قريباً، إلا أنه يرجّح أن تكون هذه المعلومات ضمن إطار الشائعات بخاصةٍ أنها كانت قد صرّحت سابقاً "لا يُسمح لي بالعودة إلى لبنان، وتمّ منعي من منطقة الشرق الأوسط".