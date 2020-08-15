تراند اليوم : تردد قناة الجديد اللبنانية 2020

تردد قناة الجديد اللبنانية 2020 مِن أجمل الترددات العربية للقنوات الكلاسيكية تردد قناة الجديد اللبنانية 2020 ، والذي يهدينا أجمل ما لديه من جمال وحُسن وترفيه، كيف لا وهو الذي يطل علينا بقناة الجديد اللبنانية التي يتابعها جمهوري كبير جداََ من أجمل ومن أروع ومن أبهى المتابعين دَوماََ والذين ينظُرون إلى كوكبة البَرامج الجميلة، والتي تُخاطب المُشاهِد العربي ككُل وليس المُتابع اللبناني على الحدّ سواء، وفي ذلك إشارة واضحة المعالم لحجم الجمال الذي يحيط بهذه القناة التي تشرق بإشراقة المَجد والفضول والتميز عمن سواها من القنوات الأخرى التي تبث مضامين ليست من الشمال في شيء على الإطلاق.

احدث تردد قناة الجديد اللبنانية 2020

الحداثة فِي عُمق التأصّل مع تردد قناة الجديد اللبنانية 2019 هو ما يتبناه الكثير من الأفراد ويراه ماكث على حين غرّة من الجمال الذي يهل على المَعنيين بأبجديات متسقة وسامية لها أبجديات عريضة في العرض، وفي الإقناع لكل الطوائف المتابعة لهذه القناة.

تردد قناة الجديد اللبنانية 2020 new tv

قناة الجديد اللبنانية تُصنّف كقناة مُنوّعات، ولكن هى دائمََا ما تعرض الكثير من الأخبار العالمية والمحلية، وتهتم كثيرََا بالشأن السياسى فهى قناة قديمة منذ عام 1992 ولكن كانت تحت مسمى آخر غير قناة الجديد وتوقف فترة وعادت مجدداََ.

وقناة الجديد هى القناة الأكثر جدلََا فى لبنان، وذلك لقضيتها الشهيره فى محكمة لهاى الدولية التى مَثٌلت أمامها لاتّهام احدهم لقناة الجديد بعرض وثائق سرية لجهة ما، كما للقناة ضلعََا كبيرََا فى عالم التوك شو والمُنوعات لأشهر المذيعين اللبنانيين مثل المخضرم “تونى خليفة ” كما للقناة اهتمامات رياضية أيضََا، وذلك من خلال اخبارها لاهم الرياضيين فى العالم.

وقناة الجديد هى اكثر القنوات بحثََا من الشعب العربى بالعموم والشعب اللبنانى بالخصوص، وذلك لدقتها فى اختار مواضيعها وبرامجها المُتميزة، كما للقناة سياستها الخاصة فى تغطية أخبارها ولاحداثها وذلك بالوقوف على الحياد مع جميع الاطراف دون الانحياز لأحد على الأخر.

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West

Frequency: 12130 MHZ

SR: 27500 ; Vertical – FEC: 5/6Arabsat (26°) East Badr4 …

Frequency: 12130 MHZ

SR: 27500 ; Vertical – FEC: 3/4Local (Lebanon)

UHF: 37 – 41 – 52 – 62

France : Freebox T، Channel number 658 – Bouquet Libanais

SFR BOX،Channel number 442 – Bouquet Libanais

تردد قناة الجديد اللبنانية 2020 على النايل سات

القَمر الصناعي نايل سات واحد من الأقمار الصناعية التي تكشف لنا جُملة من الجمال في التنوع في لقاء الفنانات وأحداث الأخبار على كل الساحات.

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نتحين الجمال في هذه القناة، والتي هي بالتمام قناة لبنانية المَنشأ، انطلقت فى عام 1992م تحت اسم نيو تى فى، ولكن توقّف بثُّها لأسباب سياسية، ثُمّ عادت القناة فى عام 2007م لتحتل اروع المراكز الاعلامية فى الوطن العربى تحت اسم ( قناة الجديد) ، هى قناة وطنية من الدرجة الاولى وهى من اكثر القنوات اللبنانية من حيث نسبة المشاهدة لما تذيعه من اخبار ترسخ مفهوم المواطنة والانتماء العربى، قناة الجديد قناة متطورة جدََا بكل برامجها ومسلسلاتها وافلامها الوثائقية، ومن أهم ما يعرض على ساحتها الآن برنامج الفساد، حلوه منك، وقريبََا جدََا ستُقدم برنامج وحش الشاشة للاعلامى المخضرم تونى خليفة ،كما تهتم بالشان الرياضى بعرضها اهم الاخبار الرياضية حول العالم وخصوصََا فى كرة القدم، نظرََا للحرفية الشديدة التى تتمتع بها قناة الجديد فانطلقت القناة فى اواخر عام 2015م لتصبح اعلى القنوات اللبنانية من حيث نسبة المشاهدة فى الوطن العربى بل وامتدت لكى تبث فى شمال امريكا ايضاََ.

تردد قناة الجديد على النايل سات:

12130

عمودى

معدل الترميز

27500

معامل الخطأ

3/4

لا نهاية للجمال ولا نهاية للحسن والفضل الكبير الذي يتأرجح تارة بين تردد قناة الجديد اللبنانية 2020 وتارة بين المضامين المميزة فيها.