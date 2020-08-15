تراند اليوم : سكيسس في جامعة سكيكدة 2017

سكيسس في جامعة سكيكدة 2017 ، و جامعة سكيكدة هي جامعة جزائرية تقع بمدينة سكيكدة موزع على موقعين موقع عزابة والموقع الرئيسي (الحدائق ).

أنشئت بموجب المرسوم التنفيدي رقم 98-223 سنة 1998 كمركز جامعي، ثم ارتقت في 18 سبتمبر 2001 بموجب المرسوم التنفيدي رقم 01-272 إلى جامعة ليطلق عليها اسم جامعة 20 أوت 1955 خلال زيارة رئيس الجمهورية لها، في 20 أوت 2005 إحياءا للذكرى الأربعين لهجومات الشمال القسنطيني.

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تتوزع جامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة على موقعين في انتظار تحويل كلية الحقوق والعلوم السياسية إلى الموقع الرئيسي في الحدائق : موقع عزابة( علي منجلي): عزابة هي مدينة تبعد عن مقر الولاية ب 39 كلم و و بها مقر كلية الحقوق بسعة 3000 مقعدا بيداغوجيا، إقامتين جامعتيين بسعة 500 سريرا و مطعم لكل واحدة.

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الموقع الرئيسي (الحدائق ): يمتد هذا الموقع على مساحة 246 هكتار، يقع على بعد 04 كلم من جنوب غرب الولاية على طريق الحدائق، في سفح الجبل بين الطريق 43 و جبل مسيون.هذا الموقع يجمع هياكل المدرسة السابقة للفلاحة و هياكل المدرسة الوطنية العليا للتعليم التقني، كما يجمع الهياكل التابعة بالمركز الجامعي و الهياكل البيداغوجية المنجزة في إيطارPSRE) ) مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي.[1]