تراند اليوم : تردد قناة ام بي سي اكشن MBC Action الجديد 2020

تردد ام بي سي اكشن MBC Action على عربسات نُقدمه لكم في قسم ترددات على موقع المشرق ، يُمكنكم مُتابعينا الكرام إستقبال تردد قناة إم بي سي أكشن الجديد على أجهزة التحكم الخاصة بكم بجودة بث عالية الدقة، ومعدل ترميز صحيح على نايل سات وعربسات وباقي الأقمار الصناعية الأخرى عن طريق إستخدام التردد الذي نُرفقه لكم أسفل فهرس .

قناة ام بي سي اكشن MBC Action

تختص قناة إم بي سي أكشن في عرض الأفلام الأجنبية الحصرية، وتُقدم جودة بث عالية الدقة، ويصل بثها إلى كافة الدول العربية ودول قارة إفريقيا وشرق آسيا، والعديد من الدول الأوروبية، تتمتع قناة إم بي سي أكشن، بمواكبتها للحدث أول بأول، حيث تميزت بإختصاصها بعرض الأفلام والأعمال السينمائية والدرامية الجديدة قبل الجميع، وتفوقت القناة على عديد من قنوات الأفلام العربية، وحققت منذ إنطلاقتها نسب مشاهدات مليونية، وما زالت تُحافظ على مركزها بين القنوات العربية، وهي تحتل المراتب الأولى بين القنوات العربية العملاقة على نايل سات وعربسات.

برامج قناة ام بي سي اكشن

تعرض قناة إم بي سي أكشن الأفلام الأجنبية والعربية الحديثة من مُختلف التصنيفات الأكشن الرعب الخيال المغامرة الإثارة الرومانسية، إضافة إلى برامج الفن التي تعرض فيها آخر أخبار النجوم العرب والأجانب من مختلف الجنسيات، وسلسلة من البرامج الرياضية أهمها برنامج أكشن يا دوري أحد أنجح البرامج الرياضية على مستوى الوطن العربي، وهو يختص بعرض آخر أخبار الكرة السعودية والعربية ونجومها من اللاعبين، ويقدم تحليلات رياضية، تؤُثر بشكل كبير على واقع الوسط الرياضي وتغييرات إداريه ومدربيه، حيث أن تحليلاتها تطال شخصيات عملاقة في سماء الساحرة المُستديرة وأصحاب القرار الرياضي.

تردد قناة إم بي سي أكشن :

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ويمكنكم استقبال تردد قناة ام بي سي اكشن MBC Action السعودية، الجديد 2019، على القمر الصناعي نايل سات، لمتابعة القناة على شاشات التلفاز :

الترددات : 11470-11467

الاستقطاب: V

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معدل الترميز للقناة : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

استقبال تردد قناة MBC Action الجديد 2019 على عرب سات :

ويمكنكم استقبال تردد قناة ام بي سي اكشن MBC Action السعودية، الجديد 2019، على القمر الصناعي عرب سات، لمتابعة القناة على شاشات التلفاز

تردد القناة : 11270- 12284 .

الاستقطاب V

معدل الترميز : 27500 .

معامل تصحيح الخطأ : 5/6 .