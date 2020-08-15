تراند اليوم : موقع شاومينج لتسريب الامتحانات 2020 .. موقع تسريب الامتحانات شاومينج .. تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2020

موقع شاومينج لتسريب الامتحانات 2020 .. موقع تسريب الامتحانات شاومينج .. تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2020 موقع شاومينج لتسريب الامتحانات الاعداديه الخاصّة بوزارة التربية والتعليم في فهرسية المصرية، حيث يُعدّ هَذا الموقع من أكثر المواقع التي تقُوم بتسريب الامتحانات النّهائية المُوحّدة الخاصة بالوزارة، ويتابع هَذا الموقع الآلاف من الطلاب ويقومون بالدُخول له من أجل معرفة الامتحانات المسربة التي قَام بنشرها عبر الموقع، وسط دعوات كبيرة من وزارة التربية والتعليم الى عدم التعامل مع هذا الموقع نظرا لعدم قدرة احد على تسريب الامتحانات من اللجان، وسنقوم ضمن مقالنا بنشر رابط موقع شاومينج لتسريب الامتحانات الاعداديه.

رابط موقع شاومينج لتسريب الامتحانات الاعداديه

يعد موقع شاومينج من المواقع التي تقوم بطرح نماذج حلول للامتحانات الموثوقة وتقوم ايضا بتسريب الامتحانات الخاصة بالمراحل التعليمية المتنوعة في فهرسية المصرية، وهذا الموقع لا يعلم احد من يقف خلفه، وكيف يستطيع الحصول على اوراق الامتحانات الرسمية ويقوم بوضعها على الموقع الخاص به، وقد استطاع هذا الموقع الشهرة في الخمس اعوام الماضية حيث قام بتسريب العديد من الامتحانات الخاصة بمديريات التربية والتعليم ونشرها، ومن بين هذه الامتحانات امتحان العلوم الذي تم تغييره في اخر لحظة بعد تسريبه وانتشاره بشكل كبير بين الطلاب .

هذا ويتابع صفحة شاومينج على موقع التواصل الاجتماعي اكثر من ‏168160‏ مستخدم من فهرسية المصرية واغلبهم من فئة الطلاب .

وللباحثين عن رابط موقع شاومينج على مواقع التواصل الاجتماعي يمكنهم الدخول عبر الرابط لكي يتابعوا هذه الصفحة ومعرفة جديد الامتحانات التي تم تسريبها من وزارة التربية والتعليم.