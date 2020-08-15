تراند اليوم : تردد قناة طيور الجنة 2020 نايل سات و عربسات

تردد قناة طيور الجنة 2020 نايل سات و عربسات فِي البحثِ عن المُتعة ومَسيرتها وجدنَا تردد قناة طيور الجنة 2020 ، وعلمنا أنَّ طيور الجنة هي قناة فضائية تستهدِف الأطفال من جميع دول العالم، وقد حظيت بإهتمام بالغ لما له من أثر على نفس الطفل، وكما وأنّها تُعلّمه العديد مِن الصفات الحسنة ولها عدد كبير من المُشاهدين على التلفاز واليوتيوب سواء من قبل الأطفال أو أولياء الأمور فهي تعلم أبنائهم الصلاة والزكاة والصيام، وتنهى عن الشر من خلال الفقرات الإنشادية الممتعة والمشوقة والابداع الفني في العمل من قبل المنتج والمخرج والاطفال ومن الجدير ذكره وسائل الإعلام التي تبث هذه الابداعات لنا على مختلف الوسائل.

جديد تردد قناة طيور الجنة 2020

أصبحت قناة طيور الجنة في المرتبة الأولى عربيََا لما لها من جُمهور واسع في الدول العربية، كما وتتميّز بتقديم برامج مشوّقة للأطفال، إضافةََ للأناشيد يتم من خلالها قطف تلك المواهب المُبدعة من مختلف الدول العربية لتقديم كل ما هو جديد ورائع لمشاهديها من الأطفال والكبار.

تردد قناة طيور الجنة 2020 عرب سات

مُهمّة القمر الصناعية ثاناويّة، حيثُ ظهر فرعٌ آخر لقناة طيور الجنة وهي طيور بيبي تختص بالأطفال فقط على عكس طيور الجنة التي تقدم للأطفال والكبار على حد سواء.

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حيث إن قناة طيور الجنة، قناة مخصصة للأطفال الصغار في حدود الثلاث والخمس سنوات، وهى تتبع لشبكة طيور الجنة الشهيرة، تقدم رؤية مختلفة لقنوات الأطفال، بتقديمها لمحتوى كارتوني على الأناشيد الهامة التي تقدمها، وتحث فيها على الأطفال على إطاعة الوالدين وإتباع السلوك الحسن.

وتعتبر قناة طيور الجنة الفضائية، قناة مفتوحة وتبث من عمان بالأردن، وهى مملوكة لذات شركة إنتاج قناة طيور الجنة العامة، لمالكها خالد مقداد، يحبها الأطفال جداً لموسيقاها الهائدة، كما تتميز بتقديم أناشيد بدون إيقاع، نجومها هو أبناء المالك خالد مقداد وهم الصغار (عصومى ووليد وجنى وجاد وإياد).

حيث وقد بدأ انطلاق القناة منذ 26 أكتوير 2012 وحتى الآن، وقد حظت على نجاح كبير ونسبة مشاهدة مرتفعة منذ انطلاقها لتقديمها محتوى ترفيهي مميز للأطفال إلى جانب بعض الأغاني الخالية من الإيقاعات، وتحرص إدارة القناة بإنتظام على تزويدها بالمسابقات والمحتوى التفاعلي المميز.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

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11623 عمودي 27500

تردد قناة طيور الجنة 2019 نايل سات

ولإزدياد الاهتمام بالجماهير الصاعِدة والمُتنامية مع هذه القناة كان لابدّ من طرح تردد على قمر النايل سات لإيضاحات مُميّزة.

مما لاشكّ فيه أن الجمال يحيط في هذه القناة عبر قمر نايل سات حيث انتشرت في الآونة الأخيرة قنوات الأطفال على النايل سات، وقد حظيت بإهتماماً بالغاً لما لها من أثر في نفس الطفل وكما أنها تعلمه العديد من الصفات الحسنة والتي نالت إعجاب أولياء الأمور من هذه القنوات قناة طيور الجنة، وهي من القنوات الشيقة الممتعة والتي يشاهدها الجميع سواء كان صغيراً أو كبيراً والتي تحث الطفل على القيام بكل ما هو مفيد للآخرين وتنهاه عن كل ما هو مضر وتعلمه الصلاة والزكاة ومساعدة الآخرين.

وما سابق كان عن طريق عن المُتحركة وعن طريق الكليبات التي يتم تصويرها وذلك لمخاطبة كافة الناس وتوصيل الرسالة المرغُوب فيها، وصاحب هذه القناة يسمى خالد مقداد والذي نجح في زيادة شعبية القناة وأصبحت القنوات التي تزيد نسبة مشاهدتها سواء على التلفاز أو على اليوتيوب لدرجة أنّ مُشاهدة القناة على اليوتيوب يعد بالملايين في كل شهر، ليساعده في تصوير الكليبات أبناؤه منهم المعتصم بالله الشهير بعصومة ووليد مقداد وجنى وجاد وإياد والذي إرتبط إسمهم مَع الجميع وبدأوا يتغنوا بألحانهم، وقناة طيور بيبي هي القناة المشتقة من قناة طيور الجنة ولكنها خاصة بالأطفال فقط على عكس طيور الجنة التي تخاطب كافة الناس، كما يوجد قناة سبيس تون للأطفال.

القمرالترددFEC

نايل سات11393 (v)3/4

نايل سات11315 (v)3/4

قبل أن نطوي صفحة تردد قناة طيور الجنة 2020 نؤكد على أن العمق الكبير في هذا الخضم دوماََ ما يوضح وما يزرع الأمل في الوجدان.