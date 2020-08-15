أحمد زاهر : قررت أطلق مراتي بعد إصابتي بهذا المرض

فنون - كتب امير التهامي في السبت 15 أغسطس 2020 03:13 مساءً - كشف الممثل المصري أحمد زاهر عن أسرار مرضه الذي عانى منه قبل سنوات بعد إصابته بالسمنة بشكل مفاجئ.

وعانى زاهر من مشاكل في الغدة الدرقية، أدت إلى حدوث زيادة في وزنه بشكل ملحوظ، مما ادى إلى بقائه في المنزل لفترة طويلة من دون المشاركة في أي عمل فني.

لكنه تعافى منه ولجأ إلى حمية غذائية قاسية، ومن ثم عاد وشارك في المسلسل السوري “بنات العيلة” الذي عُرض في موسم رمضان عام 2012، إلى جانب الممثلة الأردنية صفاء سلطان.

وقال زاهر لبرنامج “وشوشة” على قناة “النهار”، إنه كان يشعر أنه لن يُشفى من هذا المرض، بل عاش حالة من الاكتئاب، وانعزل في غرفته لمدة ثلاثة أشهر.

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وأضاف أن معاناته هذه دفعته للتفكير في تطليق زوجته، كما كان سيطر عليه هاجس بالموت والرغبة في أن يبعد الجميع عنه. وأشار إلى أن الجميع وقفوا إلى جانبه، لكن أكثر شخص دعمه في محنته هو زوجته التي وجّه إليها الشكر على ذلك.

وأوضح زاهر أنه خلال فترة مرضه التي استمرت لمدة 3 سنوات كان يتعرض لحالات إغماء أو نوم مفاج.

وأوضح أنه خسر الكثير من وزنه في عام من خلال ممارسة الرياضة، خاصة “الاسكواش” التي كان يمارسها في طفولته، مشيرًا إلى أن المخرج محمد سامي شجّعه على التخلص من الوزن الزائد، حتى عاد إلى شكله الطبيعي واستأنف مسيرته الفنية.

