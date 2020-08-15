إسرائيل تعلق على وفاة الفنانة المصرية شويكار

علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على وفاة الفنانة المصرية، شويكار، التي توفيت عقب تدهور حالتها الصحية في مستشفى الصفا عن عمر يناهز الـ 85 عاما، بعد أن خلدت اسمها في مجال الفن بأعمال مسرحية وسينمائية مشهورة.

وغرد أدرعي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وداعا لفنانة رائعة من الزمن الجميل. وداعا شويكار".

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى ان "الكل في إسرائيل كان يتابع ويتمتع بشغف أدوارها السينمائية والتلفزيونية والمسرحية على القناة الاولى الاسرائيلية فى عصر كل يوم جمعة".

واختتم أفيخاي أدرعي نعيه لشويكار قائلا: "رحمها الله وغفر لها وأسكنها الجنة".

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وشارك أدرعي مع تغريدته صورة لها وصورة أخرى لها مع زوجها الفنان الراحل، فؤاد المهندس.

وغابت شويكار عن السينما منذ 10 سنوات، بعدما قدمت آخر أعمالها فيلم “كلمني شكرًا” الذي قام ببطولته: “عمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق وحورية فرغلي وداليا إبراهيم وضيف الشرف ماجد المصري”.

ونالت الفنانة شويكار العديد من الجوائز من مهرجانات ومؤسسات فنية، كان آخرها تكريم المهرجان القومي للمسرح المصري لها في دورته العشرين في أكتوبر 2016.

كما نعى عدد من الفنانين والممثلين، النجمة شويكار، من خلال تغريدات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مستعرضين أبرز إنجازاتها في الساحة الفنية المصرية والعربية.