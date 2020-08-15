تراند اليوم : الإمارات تشهد تقلبات جوية حتى الأربعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات أن تشهد البلاد تقلبات جوية بدءً من السبت حتى الأربعاء المقبل، حيث تتأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي ممتد من البحر الأحمر، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب.

ويعمل المنخفض الجوي على تدفق كميات كبيرة من السحب من شمال ووسط السعودية باتجاه الإمارات على فترات. وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأفاد المركز بأن السحب الركامية الممطرة ستبدأ بالتكون من يوم السبت خاصة على شرق وشمال الدولة، ثم تتطور السحب الممطرة الأحد إلى الثلاثاء المقبل على مناطق متفرقة، تبدأ على غرب وسواحل الدولة ثم تمتد على المناطق الداخلية.

ومن المتوقع أن تخف الحالة وتقل السحب تدريجياً من مساء الأربعاء على أغلب مناطق الدولة.

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وتنشط الرياح مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً في المناطق المكشوفة.

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ويضطرب البحر في الخليج العربي وبحر عمان أحياناً مع وجود السحب الركامية. حسب ما نقلت وام عن مركز الأرصاد.

وحث المركز الوطني للأرصاد على أخذ الحيطة والحذر، أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية، بسبب الغبار والأتربة المثارة والابتعاد عن أماكن تجمع المياه في الأماكن القريبة من المرتفعات وأخذ الحيطة عند ارتياد البحر بسبب اضطرابه أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.