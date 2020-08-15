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تراند اليوم : فوائد مذهلة للرمان .. ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الرمان؟

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يعتبر الرمان كنز حقيقي من الفيتامينات والمعادن يتميز بمذاق مختلف وتوصف بأنها من الثمار العجيبة من قبل الباحثين العلميين فهي من الفواكه التي يعشقها الملايين.

وكشف الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التي تدفعك إلى تناول كوب من عصير الرمان يوميا:

- يساعد على تقوية الجهاز التنفسي.

- لديه نسبة عالية من المواد المكافحة للسرطان والخصائص المضادة للالتهابات.

- يعمل على تقليل فرص الإصابة ب تصلب الشرايين ويزيل رواسب الشرايين.

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- يخفض الكولسترول الضار، ويمنع أكسدة الكولسترول.

- يحمى الجسم من التسمم الغذائي.

- يقلل من الالتهاب في الحلق.

- تقوية جهاز المناعة.

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