تراند اليوم : واقعة جديدة بين الحرس الثوري الإيراني وسفينة حربية أميركية

تستمر قوات الحرس الثوري الإيراني في تنفيذ عمليات استفزازية في مياه الخليج العربي، كانت آخرها تجاه السفينة الحربية الأميركية "يو إس إس إسكس".

فقد اقترب زورقان إيرانيان مسرعان من السفينة الأميركية، حسبما قال مسؤولون عسكريون وتقارير صحفية أميركية.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن الواقعة التي حدثت الجمعة، مؤكدة أن الزورقين اللذين اقتربا لمسافة 270 مترا تقريبا، تابعان للحرس الثوري الإيراني.

وقال مسؤولون إن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل، كان وقت الواقعة على متن السفينة العسكرية، التي تعد أكبر قطعة بحرية أميركية في الخليج العربي.

لكن القيادة قالت في بيان أرسلته للصحف الجمعة: "واقعة اليوم بين قوات الأسطول الأميركي الخامس والقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وصفت بالآمنة والمحترفة".

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وتابع البيان: "البحرية الأميركية مستمرة في مهامها بما يتوافق مع القانون الدولي".

ويمتلك الحرس الثوري تاريخا من الوقائع الخطيرة مع السفن الأميركية في الخليج العربي، التي تباطأت وتيرتها مؤخرا.

فمنذ يناير 2016، شهدت مياه الخليج نحو 50 واقعة اقتراب "غير محترفة" من قبل قوات إيرانية تجاه السفن الأميركية، كانت آخرها في أغسطس 2017 عندما حلقت طائرة إيرانية دون طيار قرب طائرة تعمل على متن حاملة الطائرات الأميركية "نيميتس".