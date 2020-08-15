تراند اليوم : ماتيس: نعلم ما تفعله إيران ونعمل على إيقافها

أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، السبت، أن واشنطن تعمل على وقف التدخلات الايرانية في المنطقة، قائلا إن الولايات المتحدة "تعلم ماذا تفعل إيران في المنطقة".

وأضاف ماتيس في تصريحات صحفية: "لدينا في أميركا بعض الأسلحة الإيرانية التي استخدمتها (إيران) في زعزعة أمن المنطقة".

وشدد على أن واشنطن "لا تقبل بما تقوم به إيران اليوم"، مؤكدا أن "الشعب الإيراني مسالم على عكس حكومته، والشعب غير راضٍ على سياسة بلده".

وفي ما يتعلق بالوجود الروسي في المنطقة، قال وزير الدفاع الأميركي إن روسيا "لا يمكن أن تأخذ مكان" الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، في إشارة إلى النفوذ الروسي في سوريا ودعم الرئيس بشار الأسد.

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وأضاف ماتيس، أمام القادة العرب المشاركين في مؤتمر "حوار المنامة" للأمن في البحرين، أن "انتهازية روسيا وسعيها إلى تجاهل النشاطات الإجرامية للأسد ضد شعبه يثبت افتقادها إلى الالتزام الصادق بالمبادئ الأخلاقية الأساسية".

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وتابع: "اليوم أريد أن يكون ذلك واضحا. إن وجود روسيا في المنطقة لا يمكن أن يحل محل الالتزام الطويل والدائم والشفاف للولايات المتحدة حيال الشرق الأوسط. التزام أكرر تأكيده بلا تحفظ".

ومضى يقول: "ندعم الشركاء الذين يغلبون الاستقرار على الفوضى".