تراند اليوم : صور-عارضة "بلاي بوي" أمريكية تتعرى بالكامل داخل مسجد

صور-عارضة "بلاي بوي" أمريكية تتعرى بالكامل داخل مسجد

أنقرة / الخليج 365

تعرت عارضة مجلة "بلاي بوي" الأمريكية، داخل مسجد في تركيا وأثارت جدلا واسعا، بعد أن سبق تعريها في مصر داخل معبد الكرنك في الأقصر وسجنت بسبب هذا الفعل.

وتسببت العارضة ماريسا بابن المشهورة بالتعري في الأماكن الأثرية والمقدسة بموجة من الجدل والغضب بعد التعري في مسجد "آيا صوفيا" في تركيا، حيث ظهرت وهي ترفع ملابسها وتتعرى.

ونشرت صحيفة ميرور البريطانية صور العارضة، مؤكدة أنها سجنت في مصر من قبل، بعد تعريها داخل معبد الكرنك في الأقصر.

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واصطحبت العارضة الأمريكية المصور الأسترالي جيسي ووكر معها، وقام بتصويرها عارية في المسجد الذي كان كاتدرائية سابقا قبل أن يتحول على يد السلطان محمد الفاتح إلى مسجد، ومن ثم إلى متحف ديني.

المصدر: ميرور