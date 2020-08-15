تراند اليوم : تركيا تحظر إطلاق النار في الأعراس

أصدر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو قرارا يحظر إطلاق الرصاص في حفلات الزفاف، قائلا إن هذه الظاهرة تؤدي إلى كثير من الفواجع.

وبحسب ما نقلت صحيفة "حرييت" التركية، فإن صويلو دعا مسؤولي المحافظات الإحدى والثمانين في البلاد إلى ضمان عدم إطلاق أي رصاصة في الأعراس.

ولا يقتصر الحظر على الأعراس فقط، بل يشمل المناسبات الاجتماعية، والأحداث الرياضية التي تقام في تركيا.

وبموجب القرار، ستطلب السلطات ممن يقيمون أفراحا ومناسبات أن يقدموا ضمانات على عدم إطلاق أي رصاصة، تفاديا لتحول الأعراس إلى مآتم.

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ويقضي القرار بأن يتولى "المخاتير"، وهم مساعدون للسلطات، مهمة إخبار السلطات، في حال حدث أي إطلاق للرصاص خلال الأفراح.

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ومن المرتقب أن تصدر السلطات عقوبات بحق كل من يخالف هذا القرار الذي طالب به كثيرون بعد أحداث مأساوية.

وتسجل عدد من الأفراح في تركيا مصرع عدد من الأشخاص بشكل دوري، بسبب إطلاق النيران.