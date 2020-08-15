تراند اليوم : متى يجب استئصال اللوزتين؟

صحة / الخليج 365

عندما تتعرض اللوزتان للالتهاب باستمرار وتتسببان في آلام مبرحة بالحلق، يمكن اللجوء إلى استئصالهما، غير ‫أنه يجب التفكير جيدا قبل اتخاذ مثل هذا القرار؛ لماذا؟

‫يرى الدكتور كريستوف رايشيل أن اللوزتين يشكلان خط الدفاع الأول ضد ‫الجراثيم، التي تهاجم الجسم عبر الفم والحلق.

وأضاف طبيب الأنف والأذن ‫والحنجرة الألماني أن التهاب اللوزتين يحيل حياة المريض إلى جحيم، حيث ‫يعاني المريض من آلام شديدة بالحلق وصعوبات البلع، بالإضافة إلى صعوبة ‫التنفس عبر الأنف والتهاب الأذن الوسطى.

ويتم التفكير في استئصال ‫اللوزتين إذا التهبت أكثر من ثلاث مرات خلال عام واحد.

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ومن جانبه قال البروفيسور الألماني يوخن فيندفور إن الكثيرين لا يعرفون ‫أن السرطان يصيب اللوزتين أيضا، مشيرا إلى أنه إذا لم يتجاوز الورم حجم ‫اللوزتين، فيمكن استئصاله معها بسهولة.

‫وأضاف طبيب الأنف والأذن والحنجرة أن استئصال اللوزتين لا يخلو من ‫المخاطر، وهذا ما يجعل القرار غير سهل على الأطباء. ويتوقف القرار دائما ‫على الحالة الفردية، فلدى الأطفال على سبيل المثال يتم اللجوء إلى الحل ‫الجراحي عند التهاب اللوزتين أكثر من 7 مرات في العام وبدءا من عمر 6 ‫سنوات.

‫وهناك مضاعفات لأي جراحة تشمل استئصال اللوزتين، مثل النزيف. كما أشار فيندفور إلى أن استئصال اللوزتين قد يزيد خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي على المدى الطويل كالربو ‫أو الالتهاب الرئوي أو الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

وقبل إجراء العملية الجراحية يجب وقف جميع أدوية سيولة الدم التي قد ‫يأخذها المريض، ما لم تمنعه أسباب طبية قاهرة. وبشكل عام يجب إطلاع ‫الجراح على جميع الأدوية حتى يتمكن من تقييم خطر النزيف.

‫بدورها شددت الصيدلانية الألمانية أورزولا زيلربيرغ على أهمية الراحة ‫الجسدية بعد إجراء العملية الجراحية، حيث تلتئم معظم الجروح بعد أسبوعين ‫إلى ثلاثة أسابيع. لذا لا يجوز استئناف العمل أو ممارسة الرياضة إلا بعد ‫استشارة الطبيب.

‫كما ينبغي على المرضى تناول الأطعمة الطرية والباردة، تفاديا للنزيف ‫أثناء البلع. وينبغي أيضا عدم تناول الفاكهة بعد العملية بسبب حمض ‫الفاكهة، في حين يُنصح بالغرغرة بالماء المالح.