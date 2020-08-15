تراند اليوم : تامر حسني وزوجته المغنية بسمة ينقلان خبرا سعيدا لمعجبيهما

تامر حسني وزوجته المغنية بسمة ينقلان خبرا سعيدا لمعجبيهما

القاهرة/ الخليج 365

زف الفنان المصري، تامر حسني، نبأ سارا لكل معجبيه، بعد شفائه من وعكته الصحية الأخيرة.

وأعلن تامر حسني، اليوم الخميس، عن استقباله لمولوده الثالث، من زوجته المطربة المغربية المعتزلة، بسمة بوسيل.

وأشار تامر حسني إلى أنه أطلق هو وزوجته على المولود الجديد اسم "آدم"، وأنهما رزقا به الأحد 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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وغرد تامر حسني اليوم الخميس، عبر حسابه على "تويتر": "زوجتي حبيبتي بسمه ربنا يخليكي ليا ويخلي لينا اولادنا ويحفظهم ويحفظ كل اولاد العالمين ويخلينا ليهم يارب الحمدلله رزقنا الله يوم ٢٢/١٠/٢٠١٨ بمولودنا الثالث ((آدم)) عقبالكم كلكم".

ويعتبر آدم هو أول مولود ذكر لتامر حسني، بعد ابنتيه تاليا وأمايا.

وكان تامر حسني أكد لمعجبيه الأسبوع الماضي، وزف تامر حسني لجمهوره، أنه تعافى من مرضه بشكل نهائي، وأنه يمارس حاليا تمارين صوتية بسيطة، وجلسات لتفتيح الشعب الهوائية، وتهيئه صوته تدريجيا لحالته الطبيعية. وكان تامر حسني تعرض "لوعكة صحية شديدة جدا، بعد الانتهاء من تصوير برنامج صاحبة السعادة".

وأشار حسابه الرسمي على "فيسبوك" إلى احتمالية خضوعه لجراحة في أحباله الصوتية، لتنهال التعليقات على صفحة الفنان والتمنيات بالشفاء العاجل.