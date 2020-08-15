تراند اليوم : ِشاهد: فضيحة .. بايرن ميونخ يذل برشلونة بثمانية أهداف ويتأهل لنصف نهائي الأبطال

ذلّ نادي بايرن ميونخ الألماني، خصمه برشلونة، بنتيجة (8-2)، الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وسجل لبايرن كل من، مولر في الدقيقتين 4 و31، وبيريسيتش في الدقيقة 21، وجنابري في الدقيقة 27، وكيميتش في الدقيقة 63، وليفاندوفسكي في الدقيقة 82، وكوتينيو في الدقيقتين 85 و89.

وأحرز لبرشلونة ديفيد ألابا بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 7، وسواريز في الدقيقة 57.

لمشاهدة أهداف فوز بايرن ميونخ على برشلونة أضغط عنا

وسيواجه بايرن ميونخ في نصف النهائي، الفائز غدًا من مواجهة مانشستر سيتي وليون الفرنسي.

Advertisements

وكان برشلونة قد بدأ اللقاء بالتشكيلة التالية :

تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا، بوسكيتس، فرينكي دي يونج، سيرجي روبيرتو، فيدال، ميسي، وسواريز.

بينما أعلن فليك مدرب بايرن ميونخ، تشكيلة فريقه كالتالي:

نوير، كيميتش، بواتينج، ألابا، ديفيز، جوريتسكا، تياجو، جنابري، مولر، بيرسيتش، وليفاندوفسكي.