تراند اليوم : خالد يوسف مخرج آخر أفلام شويكار ينعاها... هل ندمت على دورها فيه؟

شاء القدر أن يكون آخر فيلم تقدمه الفنانة الراحلة شويكار على شاشة السينما من توقيع المخرج الشهير، خالد يوسف ، المعروف بجرأة مضمون أفلامه.

وتجسد شويكار في فيلم "كلمني شكرا"، الذي عرض في عام 2010، دور والدة بطل الأحداث، الذي يلعب دوره الممثل عمرو عبد الجليل.

وحرص المخرج خالد يوسف على نعي شويكار بكلمات مؤثرة عبر تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، جاء فيها: "سيدتي الجميلة شويكار. رحلت من كانت لي طاقة للفرح ونبعا للحنان ومصدرا للسعادة .. في صباي وأنا أشاهدها في أعمالها، لم اكن أتوقع أن تكون لي فيما بعد واحدة صديقة وأخت وأم.. كنت أستعين بها علي تصاريف القدر وضرباته، فأرى فيها حنان أمي وحكمة أبي وسند ودعاء أخواتي، وداعا يا أرق الناس".

وأرفق خالد يوسف مع تغريدته صورا له مع الراحلة شويكار من مناسبات عدة، من بينها كواليس تصوير فيلم "كلمني شكرا".

وترددت شائعات أن شويكار غضبت من خالد يوسف بسبب عدم إظهاره لها بشكل جيد يليق بتاريخها الفني في "كلمني شكرا"، لكنها نفت ذلك في واحد من أواخر لقاءاتها الإعلامية، الذي أجري معها في شهر فبراير/ شباط 2020.

وقالت بحسب موقع "العربية": "لا بالطبع غير حقيقي بالمرة، ولم أقل إنني غضبت من خالد يوسف أو أكره دوري في فيلم "كلمني شكرا"، فكل هذه شائعات غريبة لدرجة أن البعض قال إنني اعتزلت بسبب هذا الفيلم، وكل هذا هراء لا معنى أو صحة له.

وأعلنت نقابة الممثلين المصريين، اليوم الجمعة، وفاة الفنانة المصرية شويكار.

وكتب عزوز عادل سكرتير النقابة عبر موقع "فيسيوك" للتواصل الاجتماعي: "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة ⁧‫شويكار، رحم الله الفقيدة وألهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

وشكلت شويكار مع زوجها الفنان الراحل فؤاد المهندس واحدة من أنجح "الثنائيات الفنية" في السينما المصرية وعلى خشبة المسرح خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، ومن أشهر أفلامهما "سفاح النساء" و"أخطر رجل في العالم" و"إجازة غرام"، كما تألقا في مسرحيات "أنا فين وانتي فين" و"سيدتي الجميلة".