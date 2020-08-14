تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 العراق .. امساكية شهر رمضان 2018 في محافظات العراق

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سوف نتناول هنا إمساكية شهر رمضان 2018 في العراق وستتناول الإمساكية مواقيت الصلوات وكذلك مواقيت الإمساك والإفطار من خلال امساكية رمضان 2018 العراق ، أعاده الله على الأمة الإسلامية جميعها بالخير والبركات واليمن.
امساكية شهر رمضان 2018 في محافظات العراق
تتشابه امساكية شهر رمضان 2018 في جميع المحافظات العراقية هذا العام، وذلك بسبب التوقيت الصيفي التي تسير عليه المحافظات العراقية المتشابه، حيث ان جميع المحافظات العراقية التالي ” محافظة بغداد، محافظة ديالى، محافظة الأنبار، محافظة كركوك، محافظة صلاح الدين، محافظة نينوى، محافظة السليمانية، محافظة أربيل، محافظة دهوك، محافظة واسط، محافظة بابل، محافظة كربلاء، محافظة النجف، محافظة ميسان، محافظة ذي قار، محافظة القادسية، محافظة المثنى، محافظة البصرة، محافظة حلبجة.” تتشابه في نفس الامساكية للشهر المبارك شهر رمضان 2018، وامساكية شهر رمضان 2018 العراق سوف تكون كالاتي :
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|الفجر
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الأربعاء
|1
|16 مايو, 2018
|03:12 am
|12:00 pm
|03:49 pm
|07:04 pm
|08:34 pm
|الخميس
|2
|17 مايو, 2018
|03:11 am
|12:00 pm
|03:49 pm
|07:05 pm
|08:35 pm
|الجمعة
|3
|18 مايو, 2018
|03:10 am
|12:00 pm
|03:49 pm
|07:06 pm
|08:36 pm
|السبت
|4
|19 مايو, 2018
|03:09 am
|12:00 pm
|03:49 pm
|07:06 pm
|08:36 pm
|الأحد
|5
|20 مايو, 2018
|03:08 am
|12:00 pm
|03:49 pm
|07:07 pm
|08:37 pm
|الاثنين
|6
|21 مايو, 2018
|03:07 am
|12:01 pm
|03:50 pm
|07:08 pm
|08:38 pm
|الثلاثاء
|7
|22 مايو, 2018
|03:06 am
|12:01 pm
|03:50 pm
|07:09 pm
|08:39 pm
|الأربعاء
|8
|23 مايو, 2018
|03:05 am
|12:01 pm
|03:50 pm
|07:09 pm
|08:39 pm
|الخميس
|9
|24 مايو, 2018
|03:04 am
|12:01 pm
|03:50 pm
|07:10 pm
|08:40 pm
|الجمعة
|10
|25 مايو, 2018
|03:03 am
|12:01 pm
|03:50 pm
|07:11 pm
|08:41 pm
|السبت
|11
|26 مايو, 2018
|03:02 am
|12:01 pm
|03:50 pm
|07:12 pm
|08:42 pm
|الأحد
|12
|27 مايو, 2018
|03:01 am
|12:01 pm
|03:51 pm
|07:12 pm
|08:42 pm
|الاثنين
|13
|28 مايو, 2018
|03:00 am
|12:01 pm
|03:51 pm
|07:13 pm
|08:43 pm
|الثلاثاء
|14
|29 مايو, 2018
|03:00 am
|12:01 pm
|03:51 pm
|07:14 pm
|08:44 pm
|الأربعاء
|15
|30 مايو, 2018
|02:59 am
|12:01 pm
|03:51 pm
|07:14 pm
|08:44 pm
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الخميس
|16
|31 مايو, 2018
|02:58 am
|12:02 pm
|03:51 pm
|07:15 pm
|08:45 pm
|الجمعة
|17
|01 يونيو, 2018
|02:57 am
|12:02 pm
|03:52 pm
|07:16 pm
|08:46 pm
|السبت
|18
|02 يونيو, 2018
|02:57 am
|12:02 pm
|03:52 pm
|07:16 pm
|08:46 pm
|الأحد
|19
|03 يونيو, 2018
|02:56 am
|12:02 pm
|03:52 pm
|07:17 pm
|08:47 pm
|الاثنين
|20
|04 يونيو, 2018
|02:56 am
|12:02 pm
|03:52 pm
|07:18 pm
|08:48 pm
|الثلاثاء
|21
|05 يونيو, 2018
|02:55 am
|12:02 pm
|03:52 pm
|07:18 pm
|08:48 pm
|الأربعاء
|22
|06 يونيو, 2018
|02:55 am
|12:03 pm
|03:53 pm
|07:19 pm
|08:49 pm
|الخميس
|23
|07 يونيو, 2018
|02:54 am
|12:03 pm
|03:53 pm
|07:19 pm
|08:49 pm
|الجمعة
|24
|08 يونيو, 2018
|02:54 am
|12:03 pm
|03:53 pm
|07:20 pm
|08:50 pm
|السبت
|25
|09 يونيو, 2018
|02:53 am
|12:03 pm
|03:53 pm
|07:20 pm
|08:50 pm
|الأحد
|26
|10 يونيو, 2018
|02:53 am
|12:03 pm
|03:54 pm
|07:21 pm
|08:51 pm
|الاثنين
|27
|11 يونيو, 2018
|02:53 am
|12:04 pm
|03:54 pm
|07:21 pm
|08:51 pm
|الثلاثاء
|28
|12 يونيو, 2018
|02:53 am
|12:04 pm
|03:54 pm
|07:22 pm
|08:52 pm
|الأربعاء
|29
|13 يونيو, 2018
|02:52 am
|12:04 pm
|03:54 pm
|07:22 pm
|08:52 pm
|الخميس
|30
|14 يونيو, 2018
|02:52 am
|12:04 pm
|03:54 pm
|07:22 pm
|08:52 pm
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