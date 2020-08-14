تراند اليوم : امساكية رمضان 1439

- 1/2
- 2/2
امساكية رمضان 1439 ، نقدمها لكم في الخليج 365 ، لمعرفة اوقات الصلاة، وتقدم امساكية رمضان 1439 ، مواعيد الصوات من أول أيام شهر رمضان وهو الموافق الخميس حتى أخر يوم ، امساكية شهر رمضان 1439 لمعرفة أوقات الصّلاة خلال شهر رمضان شهر الخير والإحسان، حيثُ يستعين بها المُسلمين لمعرفة وقت الإمساك ووقت الإفطار في الشَّهر الفضيل، وقد تمّ إعدام هذه الإمساكية آخر خمس أيام من شهر شعبان وكامل أيام شهر رمضان المبارك، وشهر رمضان هُو الشهر الذي يصوم فيه المسلمون إتباعًا لتعاليم دين الإسلم الحنيف، ويمسك فيه المسلمون عن الطعام والشراب والأعمال السيئة وعن كل ما نهى عنه القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، نترككم الآن مع امساكية شهر رمضان 1439 لانتقاء ما يناسبكم من تصاميم.
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الأربعاء
|1
|16 مايو, 2018
|03:45 am
|11:57 am
|03:26 pm
|06:41 pm
|08:11 pm
|الخميس
|2
|17 مايو, 2018
|03:44 am
|11:57 am
|03:26 pm
|06:41 pm
|08:11 pm
|الجمعة
|3
|18 مايو, 2018
|03:43 am
|11:57 am
|03:26 pm
|06:42 pm
|08:12 pm
|السبت
|4
|19 مايو, 2018
|03:43 am
|11:57 am
|03:26 pm
|06:42 pm
|08:12 pm
|الأحد
|5
|20 مايو, 2018
|03:42 am
|11:57 am
|03:26 pm
|06:43 pm
|08:13 pm
|الاثنين
|6
|21 مايو, 2018
|03:41 am
|11:57 am
|03:25 pm
|06:43 pm
|08:13 pm
|الثلاثاء
|7
|22 مايو, 2018
|03:41 am
|11:57 am
|03:25 pm
|06:44 pm
|08:14 pm
|الأربعاء
|8
|23 مايو, 2018
|03:40 am
|11:57 am
|03:25 pm
|06:44 pm
|08:14 pm
|الخميس
|9
|24 مايو, 2018
|03:40 am
|11:58 am
|03:25 pm
|06:45 pm
|08:15 pm
|الجمعة
|10
|25 مايو, 2018
|03:39 am
|11:58 am
|03:25 pm
|06:45 pm
|08:15 pm
|السبت
|11
|26 مايو, 2018
|03:39 am
|11:58 am
|03:25 pm
|06:46 pm
|08:16 pm
|الأحد
|12
|27 مايو, 2018
|03:38 am
|11:58 am
|03:25 pm
|06:47 pm
|08:17 pm
|الاثنين
|13
|28 مايو, 2018
|03:38 am
|11:58 am
|03:25 pm
|06:47 pm
|08:17 pm
|الثلاثاء
|14
|29 مايو, 2018
|03:37 am
|11:58 am
|03:25 pm
|06:48 pm
|08:18 pm
|الأربعاء
|15
|30 مايو, 2018
|03:37 am
|11:58 am
|03:25 pm
|06:48 pm
|08:18 pm
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الخميس
|16
|31 مايو, 2018
|03:36 am
|11:58 am
|03:25 pm
|06:48 pm
|08:18 pm
|الجمعة
|17
|01 يونيو, 2018
|03:36 am
|11:58 am
|03:25 pm
|06:49 pm
|08:19 pm
|السبت
|18
|02 يونيو, 2018
|03:36 am
|11:59 am
|03:25 pm
|06:49 pm
|08:19 pm
|الأحد
|19
|03 يونيو, 2018
|03:35 am
|11:59 am
|03:25 pm
|06:50 pm
|08:20 pm
|الاثنين
|20
|04 يونيو, 2018
|03:35 am
|11:59 am
|03:25 pm
|06:50 pm
|08:20 pm
|الثلاثاء
|21
|05 يونيو, 2018
|03:35 am
|11:59 am
|03:26 pm
|06:51 pm
|08:21 pm
|الأربعاء
|22
|06 يونيو, 2018
|03:35 am
|11:59 am
|03:26 pm
|06:51 pm
|08:21 pm
|الخميس
|23
|07 يونيو, 2018
|03:35 am
|12:00 pm
|03:26 pm
|06:52 pm
|08:22 pm
|الجمعة
|24
|08 يونيو, 2018
|03:34 am
|12:00 pm
|03:26 pm
|06:52 pm
|08:22 pm
|السبت
|25
|09 يونيو, 2018
|03:34 am
|12:00 pm
|03:26 pm
|06:52 pm
|08:22 pm
|الأحد
|26
|10 يونيو, 2018
|03:34 am
|12:00 pm
|03:26 pm
|06:53 pm
|08:23 pm
|الاثنين
|27
|11 يونيو, 2018
|03:34 am
|12:00 pm
|03:26 pm
|06:53 pm
|08:23 pm
|الثلاثاء
|28
|12 يونيو, 2018
|03:34 am
|12:01 pm
|03:26 pm
|06:54 pm
|08:24 pm
|الأربعاء
|29
|13 يونيو, 2018
|03:34 am
|12:01 pm
|03:26 pm
|06:54 pm
|08:24 pm
|الخميس
|30
|14 يونيو, 2018
|03:34 am
|12:01 pm
|03:27 pm
|06:54 pm
|08:24 pm