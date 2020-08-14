تراند اليوم : كلمات تهنئة بقدوم رمضان

- 1/2
- 2/2
كلمات تهنئة بقدوم رمضان ونقدم لكم عبر صحيفة الخليج 365 أجمل رسائل شهر رمضان ،مسجات شهر رمضان، أروع رسائل شهر رمضان المبارك، رسائل رمضان كريم، أجدد رسائل رمضان sms قصيرة وطويلة، أحلى رسائل شهر رمضان مضحكة جداً، رسائل رمضان مصرية خليجية سعودية إماراتية كويتية لبنانية عراقية مغربية تونسية جزائرية صومالية سودانية سورية ليبية قطرية، مسجات رمضانية بمناسبة شهر رمضان للحبيب للزوج للأهل للأصدقاء للفيس بوك وللواتس اب 2018.
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام
والتوفيق لما تحبه لنا وترضى
ربنا وربك الله
هلال خير ورشد بإذن الله
اقرأ أيضاً
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
بلغك الله الشهر
وشرف الأمة بالنصر
وأكرمك بليلة القدر
وأسعدك مدى الدهر
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
أقر الله عينك فى رمضان بلذة الأسحار
وصحبة الاخيار
ورحمة الغفار
وجنة الأبرار
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
شهر رمضان قادم
فاغتنمه بالإكثار من الدعاء
وطول القيام
وكل عام وانتم بخير
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
الله يملأ قلبى وقلبك بالقرآن ويجمعنى بك فى ظل الرحمن
ويبلغنا سويا بركة شعبان وعتق رمضان وغفران الكريم المنان
ويجمعنا ومن يحبنا فى دار الجنان
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
رفع الله قدرك
وفرج كربك
وبلغك شهرك الذى أحبه ربك
ودمت لمن أحبك
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
كل عام وانت الى الله أقرب
ولفعل الطاعات أسبق
وإلى الجنة أرغب
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
بلغك الله العشر
ورفع عنا وعنك الشر
وأكرمك بليلة القدر
وأسعدك طول الدهر
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
تقبل الله صيامك
واسعد ايامك
وكل عام وانتم بخير
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
المؤمنون فى سباق الى الله
فإن إستطعت ألا يسبقك أحد فافعل
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
تقبل الله طاعتك
واتم بالعيد فرحتك
وأقر عينك بنصر أمتك
الله يزيد هالوجه المنور نور
ويعطيه من حلا الحور
ويبلغه رمضان وهو مسرور
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
اهديك عطر الورد والوانه
وارسل جواب انت عنوانه
واهنيك بقدوم رمضان وايامه
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
لأحلى قمر
عطر وزهر
مع كارت.. يقول:
رمضان مبارك قبل كل البشر
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
عسى رمضانك مبارك
وكل لحظاتك تبارك
وجنة الخلد داري ودارك
والنبي جاري وجارك
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
ابعث سلامي مع الطير
واسبق الكل والغير
وأقولك:
(كل رمضان وانت بخير)
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
قبل الشوربه والبسبوسه
لك ألف بوسه
وكل رمضان وانت بخير
قبل الحوسه
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
يا طيور الحب زوريهم
وعلى الخدود بوسيهم
وعلى قلبي وصيهم
وبقرب رمضان هنيهم
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
يهل الشهر يا غالي
وانا اهنيك بقدومه
عساك يا طيب الغالي
بخير وصحه تصومه
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
باقة ازهار وورود
وسلة بخور ووعود
وكل عام وانت بخير
ورمضان عليك يعود
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
يسعدك ربي يا سيد الكل
وكل رمضان بالفرحه يطل
وتهنئه خاصه لك قبل الكل
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
أمانينا تسبق تهانينا
وفرحتنا تسبق ليالينا
ومبارك الشهر عليك وعلينا
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
يارب
يارحمان
يامنان
بلغ قارئ الرسالة رمضان
واجعله يزهى
حسناً وسط الجنان
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
بريحة العطر والمسك والعود
رمضان علينا وعليكم يعود
شهر الخير والكرم والجود
تهاني لكم من قلب ودود
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
بشعور ملؤه الحب
اجمل التهاني
بحلول شهر رمضان المبارك
كل عام وانت بخير
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
بنسيم الرحمه
وعبير المغفرة
وقبل الزحمة
اقول كل عام وانت بخير
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
اللهم بلغنا رمضان
واعنا على الصيام
والقيام وقراءة القرآن
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
الله يتقبل صيامك وقيامك
ومبارك عليك الشهر
ويعود عليك بصحة وسعادة
وعمر مديد.. إن شاء الله
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
كل ساعة
كل يوم
كل اسبوع
كل رمضان
كل عام وأنت بألف خير
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
في قلبى حطيتك
وبالتهانى خصيتك
وعلى الناس أغليتك
وبقرب دخول رمضان هنيتك
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
أمانياً تسبق تهانياً
وفرحتنا تسبق ليالينا
ومبارك الشهر علينا وعليك
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
قبل الزحمة
والرز واللحمة
حبيت أقولك
كل عام وأنت بألف خير يالغالى
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
كلها أيام وليالى
وأمنعك من الأكل ياغالى
المرسل:
~( رمــضــان )~
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
كل رجب وأنت ذهب
وكل شعبان وأنت فرحان
وكل رمضان وأنت بصحة وسلامة وأمان
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
ارسل حنين وشوق
لأهل الذوق وأسياده
اهنيهم بقرب رمضان
عساهم دوم عواده
رسائل رمضان 2018 اجمل مسجات شهر رمضان 2018 احلى رسائل رمضان كريم 2018 قصيرة مضحكة للحبيب
ياصاحب السعاده
وعمري انت وزياده
اقترب شهرالعبادة
عساك من عوادة