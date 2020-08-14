تراند اليوم : تسريب موعد زفاف كاظم الساهر

العراق - الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن تحديد كاظم الساهر لموعد زفافه من خطيبته التونسية سارة المقني، وذلك على الرغم من الشائعات التي لاحقتهما خلال الفترة الماضية حول غضب العروس وغيرتها عليه.

ولفتت التقارير إلى أن القيصر سيقيم حفل زفافه على عروسه التونسية في عيد الفطر، حيث كان مقرراً إقامة العرس خلال فصل الصيف، ولكن العروسين فضلا الانتظار حتى انتهاء شهر رمضان.. وذلك بحسب مجلة “الجرس”.

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وكان كاظم الساهر قد وقع في الفترة الماضية ضحية للكثير من الشائعات والأقاويل، من بينها الشائعة التي ربطت بينه وبين الفتاة التي ظهرت معه في كليب “قولي أحبك” منذ نحو 20 سنة، والتي غازلته مؤخراً ببعض الكلمات عبر حسابها على انستقرام.

كما أثيرت ضجة أيضاً حول علاقة النجم العراقي المحبوب بصديقته المغربية التي تظهر معه أكثر من خطيبته، مما دفعه في النهاية بتوضيح الأمر بأنها إعلامية مغربية تربطه بأسرتها صداقة كبيرة وقديمة خاصة وأنها متزوجة وأم.

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