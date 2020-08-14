تراند اليوم : نظام نور برقم الهوية .. وزارة التعليم البوابة الالكترونية الاستعلام المباشر عن نتائج الطلاب و الطالبات

نقدم لكم عبر الخليج 365 نظام نور برقم الهوية البوابة الالكترونية وزارة التعليم موقع نور برقم الهويه ورمز التحقق ، موقع نظام نور الالكتروني لنتائج الفصل الدراسي الاول في السعودية موقع برنامج نور المركزي وزراة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية noor moe ، من خلال موقع نور نُسهل عليكم عملية الحصول على نتائج موقع نظام نور برقم الهوية لجميع المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية حيث نوفر لكم الآن رابط الدخول ومعرفة نتائج موقع نظام نور برقم الهوية 1439.

رابط نتائج الطلاب نظام نور

كما نعلمكم أنه سيتم الحصول على نتائج موقع نظام نور برقم الهوية 1439 ، من خلال الحساب الشخصي لولي الأمر، والجدير بالذكر أن نظام نور هو الأول في المملكة العربية السعودية الذي يُعلن عن نتائج الطلاب كما يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى فيما يخص المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور.

رابط نظام نور للنتائج برقم الهوية 1439من هنا

سنقدم لكم طريقة الاستعلام عن نتائج أبنائكم بالنسبة لأولياء الأمور او علاماتكم في حال كونك الطالب نفسه الراغب بتعلم طريقة الاستعلام، فلكي تظهر لك علاماتك على برنامج نور لابد من اتخاذ خطوات قبل ظهور العلامة وأولى هذه الخطوات هو الدخول للموقع الخاص بنظام نور وهو في الرابط التالي : اضغط هنا

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بعد ادراج الرابط السابق ستظهر لك الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع وهي كما سيظهر في الصورة التالية

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رابط نظام نور للنتائج برقم الهوية 1439

وفي الشاشة السابقة يقوم الطالب بإدراج اسم المستخدم الخاص به وكلمة المرور كذلك ورمز التحقق الذي يظهر اسفل خانة رمز التحقق كما هو بالضبك ومن ثم الضغط على ايقونة تسجيل الدخول وبعد الانتهاء من هذه الخطوة تظهر لنا الشاشة التالية

كما سيتم الإعلان عن نتائج الطلاب عبر موقع نظام نور للنتائج 1439 خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك لما تم الإعلان عنه من قِبل وزارة التعليم السعودية، وسنتابع معكم أهم المستجدات فيما يخص نتائج نظام نور برقم الهوية 1439.

نظام نور و الاستعلام المباشر عن نتائج الطلاب و الطالبات

من خلال نظام نور يمكن لجميع طلاب المرحلة الإبتدائية و الإعدادية و الثانوية العامة معرفة النتائج فور ظهورها، فهو يوفر على الطلاب و ذويهم الوقت و الجهد من أجل حصولهم على النتائج الخاصة بهم، خاصة و أن وزارة التعليم السعودية قد وضعت هذا العام تحديثات جديدة للأنظمة الإلكترونية الخاصة بموقع نظام نور، لضمان السهولة في حصول الطلاب و أولياء الأمور على النتائج، والإستفادة من كافة الخدمات الأخرى التي يقدمها برنامج نور.

هذا و لقد ظهرت نتائج الاختبارات النهائية للطلاب و الطالبات في العديد من قطاعات و مدن المملكة العربية السعودية، و أعلنت العديد من المجمعات التعليمية نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني الدور الأول من اختبارات نهاية العام الدراسي 1437-1438 هجريا على موقع نظام نور، الذي يتيح استخراج النتائج و الاستعلام عنها من خلال رقم الهوية أو رقم السجل المدني.

علما بأن الإستعلام عن النتيجة عبر نظام نور مجاني لكل الطلبة و الطالبات برقم الهوية أو رقم السجل المدني، و لقد راعت وزارة التعليم السعودية أن يتم عرض النتيجة في أسرع وقت قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث يتم عرض نتيجة الشهادة الإبتدائية في البداية بأعتبار أنهم أول من أنهى الأختبارات ثم الصفوف الآخر تباعا عبر برنامج نور.