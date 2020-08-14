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تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 السعودية

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امساكية رمضان 2018 فى - إمساكية رمضان السعودية 2018، نقدم في جبنا التايهة إمساكية رمضان 2018 السعودية،امساكية رمضان 2018 الرياض،ويسمى تقويم رمضان 2018 الرياض، امساكية رمضان 2018 مكة، ويحتوي على موعد الإفطارفى رمضان، موعد السحورفى رمضان 2018، مواقيت الصلاة في شهر رمضان،Ramadan-Ramadan fasting hoursRamadan Imsakiaa.

نقدم لكم إمساكية رمضان 2018-2018 جميع دول العالم العربيةوالأجنبية من هنا، كما ستجدون إمساكية شهر رمضان 2018- 2018 بتوقيت مكة المكرمة والمدينة المنورة هنا، إمساكية رمضان 2018-2018 السعودية موعد شهر رمضان 2018، كما ستجدون إمساكية رمضان 2018-2018 مصر موعد شهر رمضان 2018 وإمساكية رمضان 2018 الموافق 2018 لجميع دول العالم .


زائرنا الكريم إذا كنت تستعرض الانترنت من الجوال قم بتدوير شاشة الجوال لتظهر لك  امساكية رمضان 2018  السعودية كاملة بوضوح :

اليوم

رمضان

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ميلادي

فجر

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

الأربعاء

1

16 مايو, 2018

03:45 am

11:57 am

03:26 pm

06:41 pm

08:11 pm

الخميس

2

17 مايو, 2018

03:44 am

11:57 am

03:26 pm

06:41 pm

08:11 pm

الجمعة

3

18 مايو, 2018

03:43 am

11:57 am

03:26 pm

06:42 pm

08:12 pm

السبت

4

19 مايو, 2018

03:43 am

11:57 am

03:26 pm

06:42 pm

08:12 pm

الأحد

5

20 مايو, 2018

03:42 am

11:57 am

03:26 pm

06:43 pm

08:13 pm

الاثنين

6

21 مايو, 2018

03:41 am

11:57 am

03:25 pm

06:43 pm

08:13 pm

الثلاثاء

7

22 مايو, 2018

03:41 am

11:57 am

03:25 pm

06:44 pm

08:14 pm

الأربعاء

8

23 مايو, 2018

03:40 am

11:57 am

03:25 pm

06:44 pm

08:14 pm

الخميس

9

24 مايو, 2018

03:40 am

11:58 am

03:25 pm

06:45 pm

08:15 pm

الجمعة

10

25 مايو, 2018

03:39 am

11:58 am

03:25 pm

06:45 pm

08:15 pm

السبت

11

26 مايو, 2018

03:39 am

11:58 am

03:25 pm

06:46 pm

08:16 pm

الأحد

12

27 مايو, 2018

03:38 am

11:58 am

03:25 pm

06:47 pm

08:17 pm

الاثنين

13

28 مايو, 2018

03:38 am

11:58 am

03:25 pm

06:47 pm

08:17 pm

الثلاثاء

14

29 مايو, 2018

03:37 am

11:58 am

03:25 pm

06:48 pm

08:18 pm

الأربعاء

15

30 مايو, 2018

03:37 am

11:58 am

03:25 pm

06:48 pm

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08:18 pm

اليوم

رمضان

ميلادي

فجر

ظهر

عصر

مغرب

عشاء

الخميس

16

31 مايو, 2018

03:36 am

11:58 am

03:25 pm

06:48 pm

08:18 pm

الجمعة

17

01 يونيو, 2018

03:36 am

11:58 am

03:25 pm

06:49 pm

08:19 pm

السبت

18

02 يونيو, 2018

03:36 am

11:59 am

03:25 pm

06:49 pm

08:19 pm

الأحد

19

03 يونيو, 2018

03:35 am

11:59 am

03:25 pm

06:50 pm

08:20 pm

الاثنين

20

04 يونيو, 2018

03:35 am

11:59 am

03:25 pm

06:50 pm

08:20 pm

الثلاثاء

21

05 يونيو, 2018

03:35 am

11:59 am

03:26 pm

06:51 pm

08:21 pm

الأربعاء

22

06 يونيو, 2018

03:35 am

11:59 am

03:26 pm

06:51 pm

08:21 pm

الخميس

23

07 يونيو, 2018

03:35 am

12:00 pm

03:26 pm

06:52 pm

08:22 pm

الجمعة

24

08 يونيو, 2018

03:34 am

12:00 pm

03:26 pm

06:52 pm

08:22 pm

السبت

25

09 يونيو, 2018

03:34 am

12:00 pm

03:26 pm

06:52 pm

08:22 pm

الأحد

26

10 يونيو, 2018

03:34 am

12:00 pm

03:26 pm

06:53 pm

08:23 pm

الاثنين

27

11 يونيو, 2018

03:34 am

12:00 pm

03:26 pm

06:53 pm

08:23 pm

الثلاثاء

28

12 يونيو, 2018

03:34 am

12:01 pm

03:26 pm

06:54 pm

08:24 pm

الأربعاء

29

13 يونيو, 2018

03:34 am

12:01 pm

03:26 pm

06:54 pm

08:24 pm

الخميس

30

14 يونيو, 2018

03:34 am

12:01 pm

03:27 pm

06:54 pm

08:24 pm

 

 

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