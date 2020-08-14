تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 الرياض .. إمساكية شهر رمضان 2018 مكة

نقدم لكم إمساكية شهر رمضان الكريم في الرياض ومكة ونتعرف على المواعيد الدقيقة للأفطار والإمساك، للتوقف عن الطعام والشرب وبعض الأمور التي تعتبر من الأمور المبطلة للصيام، كما نتعرف على موعد أذان صلاة الفجر، وموعد الإفطار ورفع أذان المغرب في جميع ايام شهر رمضان.

ونبداء اليوم أيام الرحمة، كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، «أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتقاً من النار» شهر الرحمة والتسامح، شهر الخير البركات، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميع الذنوب وأن يتقبل منا القيام والصيام، ولجميع المسلمين في جميع دول العالم.

صور امساكية شهر رمضان المبارك 1439 في مكة

زوارنا الكرام من المواطنين والمقيمين في مكة نضع بين ايديكم امساكية شهر رمضان 1439 مكة، من اجل التعرف على مواقيت الصلوات الخمسة في شهر رمضان المبارك الذي يطل علينا خلال اسابيع قليلة في السادس عشر من شهر يونيو 2018، لهذا يمكنكم من خلاله التعرف على مواقيت السحور والافطار والامساك والصلوات.