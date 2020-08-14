انفجار .. الكشف عن سر وفاة الفنانة المصرية شويكار

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 14 أغسطس 2020 08:16 مساءً - توفيت الفنانة شويكار، اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض لفترة وجيزة، عن عمر ناهز 85 عاما.

وحسب وسائل إعلام محلية، كشفت أسرة الفنانة الراحلة سبب وفاتها هو إصابتها بانفجار في المرارة، حيث نقلت على أثره للمستشفى، ثم تحويلها إلى مستشفى آخر، لكن وافتها المنية بداخله.

وكانت نقابة المهن التمثيلية نعت شويكار، حيث قالت عبر حسابها الرسمي على موقع ”فيسبوك“: ”البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة شويكار، ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان“.

يذكر أن شويكار تعد إحدى أيقونات السينما والمسرح في مصر؛ إذ كانت تمثل وتغني وتقدم الاستعراضات، ولها رصيد كبير من الأعمال المتنوعة، وهي مصرية ذات جذور تركية ( من أب تركي وأم شركسية )

ولدت في مدينة الإسكندرية، وبدأت في خوض تجربة التمثيل منذ مطلع ستينات القرن العشرين، وصارت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة في الأعمال التي شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، الذي تزوجته وكونا ثنائيا فنيا ناجحا في المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة.