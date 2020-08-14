بعد وفاة شويكار.. الموت يفجع الفنان أحمد سعد

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 14 أغسطس 2020 08:16 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 299 زيارة

نشر الفنان المصري أحمد سعد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن رحيل والدته.

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وقال أحمد سعد : “أمي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة”.

يذكر أن الفنان أحمد سعد أحد المواهب الشبابية التى ظهرت فى الفترة الماضية من خلال عدد من الاعمال الفنية ولعل من ابرزها “المركب”.

وكان تم الإعلان منذ قليل عن رحيل الفنانة شويكار وذلك بعد صراع طويل مع المرض.