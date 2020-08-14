تراند اليوم : الشيف التركي بوراك يوجه رسالة لدولة فلسطين, ماذا قال فيها ؟

أنقرة/ الخليج 365

أجرت فضائية النجاح الإخبارية لقاءاً مع الشيف التركي بوراك أوزدمير, وجه خلاله رسالة مليئة بالحب إلى دولة فلسطين.

واستطاع بوراك إيصال رسالته باللغة العربية قائلاً: "أحلى فلسطين، تحية لفلسطين، سلم على القدس، سلم على رام الله، سلم على غزة".

يُذكر أن بوراك اكتسب شهرته من مقاطع الفيديو التي ينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأسلوب احترافي واستعراضي مبهر وأنيق، ويتميز بمهارة وخفة حركة في إعداد الطعام بطريقة لافتة للانتباه.

وهو شاب مبتكر يحرص على تقديم أطباق جديدة وبطريقة تقديم مبتكرة، وهو من مواليد 1994م ويعمل في مهنة الطبخ منذ أن كان عمره 16 عاماً.

Advertisements

اقرأ أيضاً

وبوراك من عائلة طباخين، ورث المهنة عن والده وجده، وتمتلك عائلته سلسلة مطاعم في تركيا أشهرها مطعم المدينة في منطقة تقسيم باسطنبول.

ويعد مطعم المدينة من أحد أشهر مطاعم تركيا، يقصده المشاهير من الفنانين والساسة والسياح العرب والأجانب، وقد زاره الرئيس التركي والأمير القطري وكبار الفنانين والمشاهير.

وبوراك هو تركي من أصول عربية ويتحدث التركية والعربية، فهو من لواء اسكندرون بمدينة أنطاكية في محافظة هاتاي الواقعة على الحدود السورية وبها أغلبية عربية.