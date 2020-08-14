تراند اليوم : نتائج الحماية المدنية 2019 .. نتائج الحماية المدنية 2019 حسب الاسم

نتائج الحماية المدنية 2019 ،ونتابع مع حضراتكم نتائج الحماية المدنية 2019 لتوظيف عدد 2600 عون حماية من فئة الرجال والنساء على أساس الشهادات حيث توظيف 50 عون حماية مدنية من الإناث وتوظيف 2550 عون حماية من الذكور وإليكم مزيدا من التفاصيل عن نتائج مسابقة عون حماية.

نتائج مسابقة الحماية المدنية 2019

نتابع معكم تفاصيل إعلان المديرية العامة للحماية المدنية لأسماء المقبولين بمسابقة الحماية المدنية 2019 وذلك من خلال موقعها الإلكتروني تمهيدا لاستلام العمل، حيث قد أعلنمت المديرية العامة للحماية الوطنية في وقت سابق عن رغبتها في توظيف 2600 عون حماية من الرجال والنساء على السواء.

نتائج الحماية المدنية 2019

قامت المديرية العامة للحماية المدنية بتحديد ماهية الوظائف، حيث من المقرر أن يكون التوظيف بولايات الجزائر ( العاصمة ب 20 منصب وعنابة 10 مناصب وقسنطينة 10 مناصب وهران 10 مناصب)

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نتائج مسابقة عون حماية 2019

كانت المديرية العامة للحماية المدنية قد حددت شروط الالتحاق بمنصب حماية مدنية وفقا لعدد من الشروط كان أهمها:

أن يكون المتقدم من مستوى التعليم ثانية ثانوي كاملة

الحصول على الجنسية الجزائرية

التمتع بالحقوق المدنية

عدم حمل سوابق عدلية

ألا يكون المتقدم حامل للوشم على جسده

ضرورة اجتياز الفحص النفسي والطبي المنظم من قبل الحماية المدنية

رابط استعلام نتائج الحماية المدنية لوظيفة عون حماية 2019/2018

من المقرر الإعلان عن نتائج عون حماية من خلال المديرية العامة للحماية المدنية من هنا

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