تراند اليوم : نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين ،، اسماء الناجحين في مسابقه العقود المؤقته 2019

نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين و اسماء الناجحين في مسابقه العقود المؤقته اسماء المقبولين في مسابقة التربية والتعليم 2019 كشوف اسماء الناجحين فى مسابقة التربية والتعليم اسماء الفائزين في مسابقة وزارة التربية والتعليم اسماء المقبولين في مسابقة وزارة التربية اسماء الناجحين في مسابقة التربية والتعليم 2019 اسماء المقبولين فى مسابقة التربية والتعليم اسماء الفائزين في مسابقة التربية والتعليم 2019 ،وأصدرت رسميا وزارة التربية والتعليم المصرية نتيجة المقبولين في مسابقة وزارة التربية والتعليم والمستوفين لشروط مسابقة العقود المؤقتة بالرقم القومي .

كما ونشرت مواعيد واماكن الاختبارات الخاصة بالمسابقة حيث تقدم للاختبارات 150 الف متقدم باوراقهم تم قبول 71 الف متقدم وسيتم تصفيتهم طبقا لمعايير وقواعد القبول ، حيث تعقد الاختبارات فى 51 قاعة مجهزه بجميع المحافظات وتعقد الاختبارات على 15 فترة .

الاستعلام عن النتيجة .. من هنا



واكد نائب وزير التربية والتعليم ان الاختبارات عبارة عن 40 سؤال فى التخصص ومدة الامتحان 30 دقيقة و15 دقيقة لاستراحة .

وحذر نائب الوزير من اصطحاب المحمول وان الامتحان مصمم ان يقوم المتقدم بتعديل الاجابات وصعب اختراقه او تصوير الامتحان او الغش وأشار إلى ضرورة إحضار الرقم القومي للمتقدم والبريد الإلكتروني له خلال لجنة الامتحان.

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وبعد انتهاء الاختبار يتم ارسال رساله للمتقدم بعد مرور 48 ساعة انه تم اجتيازالاختبار من عدمه عبر البريد الالكترونى

هذا وتمكنت وزارة التربية والتعليم عن الاعلان نتيجة المستوفيين الشروط الخاصة بمسابقة العقود بالتربية والتعليم وايضا مواعيد واماكن الاختبارات الخاصة بالمسابقة حيث تقدم للاختبارات 150 الف متقدم باوراقهم تم قبول 71 الف متقدم وسيتم تصفيتهم طبقا لمعايير وقواعد القبول

الاستعلام عن النتيجة .. من هنا

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رابط الاستعلام عن موعد الاختبارات للمتقدمين للتعاقد من خلال الرابط التالي .

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شروط دخول امتحانات مسابقة التربية والتعليم الجديدة 2019 :-

أولا: إحضار بطاقة الهوية المسجلة على المنظومة الإلكترونية سواء كانت بطاقة رقم قومى أو جواز سفر، و يجب أن تكون غير منتهيه الصلاحية.

ثانياً: لن يتم السماح لمن يؤدي الامتحانات أن يغادر القاعة إلا بعد انتهاء الامتحان.

ثالثاُ: لن يتم السماح لمن يؤدى الامتحانات من مغادرة القاعة أثناء فترة الراحة التي تفصل الامتحانات

رابعاً: غير مسموح بتناول الطعام أو الشراب أو التدخين، كما يجب التصرف بطريقة حضارية داخل مراكز الاختبارات وعدم التحدث مع الآخرين وإزعاجهم .

خامساً: غير مسموح لمن يؤدي الامتحانات استخدام أي من المواد المحظور استخدامها، وذلك أثناء الوقت المخصص للامتحانات أو أوقات الراحة،وهذه المواد المحظورة تتمثل فيما يلي: المواد الدراسية المناديل الورقية أقلام الكتابة الآلة الحاسبة الهاتف المحمول الأجهزة الرقمية الشخصية وأي جهاز إلكتروني أخر ، حيث أن جميع الأدوات المساعدة متوفرة داخل القاعات.

سادسا: غير مسموح نهائياً نسخ اسئلة الامتحانات أو الإجابات، وكذلك الغش والتلصص على الآخرين والتحدث مع الممتحنين الآخرين.

سابعا: غير مسموح للمراقبين لعملية الامتحانات الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالمحتوى الخاص بالامتحانات، وفي جال كان لدى الممتحن أي استفسار، يمكنه التواصل مباشرة مع الجهة صاحبة حق الملكية الفكرة للامتحانات، والتي منوط بها ‘صدار الشهادة، ويكون الاستفسار بعد أداء الامتحان.

ثامنا: في حال حدثت مشاكل فنيه كانقطاع التيار الكهربي، غير مسموح لمن يؤدي الامتحانات ترك ومغادرة مركز الامتحانات قبل مرور ساعة كاملة “ستون دقيقة” حيث أنه بعد انقضاء مهلة السماح، سيتم كتابة تقرير من قبل المراقب بما حدث من أضرار، وسيتم إعادة الامتحان في موعد لاحق بشكل مجاني.

تاسعاً: في حال انقطع التيار الكهربائي وعاد خلال مهلة ستون دقيقة، سيتم استكمال الامتحانات بعد أخر سؤال تم التوقف عنده، وسيتم مراعاة الوقت الباقي بشكل آمن تماماً.

عاشراً: في حال حدوث انقطاع قي الإنترنت أو حدوث بطيء في الخدمة، يتم حساب الوقت الضائع الخاص بفترة تحميل الصفحات.