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تراند اليوم : فيديو.. هكذا قبض شرطي شجاع على مجرم مجزرة المسجدين في نيوزيلندا!

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فيديو.. هكذا قبض شرطي شجاع على مجرم مجزرة المسجدين في نيوزيلندا!

نيوزلندا/ الخليج 365

رصدت مقطع فيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قبض شرطي على منفذ المجزرة الوحشية، اليوم الجمعة في مسجدين بنيوزيلندا، ومنعه من الهروب.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد وجه الشرطي سيارته نحو سيارة السفاح وصدمها فرفعها فوق الرصيف، ما أدى إلى توقف عجلاتها، وبعد ذلك نزل الشرطي من سيارته وألقى القبض على الإرهابي.

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المصدر: thesun.co.uk

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