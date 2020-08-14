تراند اليوم : نتائج الاعتراضات بكالوريا 2020 .. نتائج الاعتراض بكالوريا 2020 حسب الاسم

نتائج الاعتراضات بكالوريا 2020 .. نتائج الاعتراض بكالوريا 2020 حسب الاسم تعلن وزارة التربية والتعليم السورية عن نتائج تظلمات الثانوية العامة للعام 2020 الخاصة بالبكالوريا جميع الفروع الدراسية ، لجميع الطلاب والطالبات الذين تقدموا بالاعتراض على نتيجة البكالوريا الى وزارة التربية والتعليم السورية .

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,بدأت وزارة التربية اليوم بتلقي طلبات الاعتراض على نتائج الثانوية العامة بفروعها كافة والذي يستمر حتى يوم الخميس الـ 6 من آب الجاري.

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وحول آلية تقديم الطلبات إلى دوائر الامتحانات في المحافظات أوضح مدير الامتحانات في الوزارة يونس فاتي في تصريح لـ سانا أن تقديم طلبات الاعتراض يتم على نتيجة مادة أو مادتين من المواد التي تقدم بها الطالب إلى الدورة الأولى وفق ماهية الخطأ المادي أي الخطأ في نقل درجة أي سؤال من مربعها الصغير في حاشية الورقة إلى الحقل المخصص لها في القسيمة أو الخطأ في جمع الدرجات والخطأ في نقلها إلى حقل الدرجة النهائية أو حالات عدم تصحيح السؤال كاملاً أو جزء منه.

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وأشار فاتي إلى أن تقديم الطلبات يتم في دوائر الامتحانات اعتباراً من اليوم ويستمر حتى يوم الخميس السادس من آب الجاري موضحاً أن الأوراق المطلوبة لتقديم الاعتراض تشمل صورة عن هوية الطالب وبطاقة الاكتتاب ويوزع الطلب مجاناً من دائرة الامتحانات.

وحول آلية دراسة الاعتراضات المقدمة قال فاتي.. “تشكل لجنة فرعية في المحافظة صاحبة الأوراق بإشراف مدير التربية مؤءلفة من موظفين اثنين على الأقل “حسب حجم العمل” تكون مهمتها دراسة الاعتراضات في مركز التصحيح وفق ماهية الخطأ المادي وبحضور موظف من دائرة امتحانات مركز التصحيح”.

وأشار فاتي إلى أنه خلال دراسة الورقة يتم التأكد من صحة اسم الطالب والمادة ورقم الاكتتاب ورمز الورقة مع القوائم المعدة للدراسة وصحة جمع درجات كل سؤال من الدوائر إلى مربع درجة السؤال في السؤال المتعدد الأسئلة بحيث يكتب الموظف الذي قام بدراسة الورقة والتي تبين فيها وجود خطأ مادي اسمه الثلاثي وفي نهاية الدراسة يثبت مجموع الدرجة النهائية للمادة بدقة تامة في الحقل المخصص لها.

ولفت فاتي إلى أن الأوراق التي يتبين وجود خطأ مادي فيها تعرض على الموجه الاختصاصي في محافظة مركز التصحيح ويضع رأيه دون أن يقوم بتصحيح الخطأ أو يجري أي تعديل على ورقة الإجابة لتوضع الأوراق التي تبين وجود خطأ مادي فيها مع التقارير التي أعدتها اللجنة ضمن مغلف مغلق يسلم إلى مديرية الامتحانات باليد أو بالبريد الرسمي المكتوم حسب الأصول “مع قوائم أسماء الطلاب المعترضين بعد تسجيل الدرجات عليها”.

وأشار فاتي إلى تشكيل لجنة عامة في وزارة التربية تعرض الأوراق على الموجه الأول للمادة وعند إقرار وجود الخطأ من قبل اللجنة تعدل الدرجة وفق البرنامج الحاسوبي المعتمد بقرار من وزير التربية وترسل الكتب الرسمية إلى محافظة التصحيح والمحافظة صاحبة الأوراق لإبلاغ الطالب ويتم طباعة وثيقة جديدة معدلة وترسل مع قرار التعديل ليصار إلى تسليمها للطالب.

واكد فاتي أن نتائج الاعتراض تنشر في لوحة الإعلان في دوائر الامتحانات مبينا أنه لا تتم إعادة تصحيح أي ورقة إجابة في الدورة الأولى بل تتم دراستها وفق ما سبق وإعادة التصحيح يتم لمادة واحدة فقط في الدورة الثانية الإضافية.