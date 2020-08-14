زواج غريب وطلاق أكثر غرابة.. “مي حلمي” ترد على طلاقها من “محمد رشاد”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:20 صباحاً - نفت الإعلامية المصرية، مي حلمي، إعلانها رسميًا بطلاقها من زوجها المطرب محمد رشاد، بعد إعلانه أمس انفصالهما رسميًا، قائلة إنها علمت بالخبر من وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب رشاد عبر حسابه على تطبيق “إنستجرام” أمس: “ناس كتير من أصدقائى كلمونى بعد ماعرفوا خبر إنفصالي.. عشان كده أنا عايز أقول كل شىء فى الأول والآخر نصيب.. وربنا يوفق الجميع”.

غير أن مي نفت عبر خاصية القصص القصيرة على “إنستجرام” إبلاغها رسميًا بطلاقها، قائلة: “ردا على كل ما نشر من الأمس عن خبر طلاقي، لم يتم إعلامي رسميا حتى الآن، ولقد علمت عن خبر انفصالي وطلاقي عن طريق السوشيال ميديا زي ما أنتم عرفتم بالظبط..”.

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وأضافت: “وآسفة حاولت أتأكد من الخبر من زوجي الحالي أو السابق مش عارفه بصراحة لكن تليفونه مغلق حتى الآن”.

وكانت أنباء ترددت حول انفصال رشاد ومي حلمي بعدما لاحظ متابعوهما حذف الزوج لكل الصور التي تجمعه بزوجته من حسابه على “إنستجرام” وإلغاء متابعته لها، في حين لا تزال مي تحتفظ بصورها مع رشاد.

يذكر أن زواج رشاد ومي كان مثار جدل بعد أن تم إلغاء الزفاف ليلة الزفاف الذي كان مقررًا في أكتوبر 2018، بسبب مشكلات بين العائلتين، قبل أن يعودا ويتزوجا في حفل أسري بعيدًا عن الإعلام.