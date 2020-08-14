تراند اليوم : السورية آنجي خوري لا ترتدي شيئًا من الأسفل – صورة

لا تمل السورية آنجي خوري من نشر صورها المثيرة والإباحية على السوشيال ميديا واختارت هذا المنبر لتشتهر وتعرض جسدها على حساب كرامتها وعائلتها.

تحاول بشتى الطرق أن تكون المغنية اللبنانية قمر، وتقلدها بكل حركاتها وحتى في شكلها، وتشن عليها هجومًا كبيرًا بين الحين والآخر، حتى تُسلط الضوء عليها.

اقرأ: تسريب صورة جديدة من الفيلم الجنسي للسورية آنجي خوري

رُحّلت مجددًا إلى وطنها سوريا وحتى أثناء تواجدها هناك نشرت صورة مقرفة للغاية وظهرت عارية من الأسفل وتستعرض مؤخرتها، وإذ نستغرب لمَ لم يلق القبض عليها في سوريا التي لا تسمح لهذه الأشكال بالظهور.