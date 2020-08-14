تراند اليوم : نتائج مسابقة توظيف الاساتذة الجزائر 2018 .. نتائج مسابقة الاساتذة واسلاك الادارة 2018

نخصص لكم هذا الموضوع لنقدم لكم نتائج مسابقة الاساتذة 2018 مع شرح كيفية الاطلاع على نتائج مسابقة الاساتذة واسلاك الادراة 2018 ، للإشارة، تعد مسابقة توظيف الأساتذة الثالثة من نوعها، بعد مسابقة التوظيف بعنوان 2016 وتوظيف 28 ألف أستاذ، ومسابقة التوظيف بعنوان 2017، والتي حدد لها أكثر من 10 آلاف منصب لفائدة الأساتذة، ليبقى السؤال مطروحا حول عدد المناصب التي ستفتحها وزارة التربية لهذه السنة بعد رمضان، لتفادي الوقوع في حالات «الشغور» خلال موسم الدراسي 2018 /2019.

المديريات التي أعلنت النتائج :

وتم اضافة نتائج ولاية تيسمسيلت - البيض - بشار - البليدة-عنابة -تندوف- ورقلة- المسيلة-الوادي - معسكر - عين تموشنت - تمنراست- وهران-برج بوعريريج- غليزان - النعامة تيبازة- تبسة - البويرة- قالمة- تيارت -قسنطينة - سيدي بلعباس- ميلة - بجاية - بومرداس - ام البواقي - تلمسان- بسكرة - الجلفة - مستغانم - غرداية- خنشلة- الجزائر وسط- الاغواط- الشلف جيجل- سوق اهراس- سطيف- عين الدفلى- باتنة- الجزائر غرب - سعيدة- الجزائر شرق-ادرار-الطارف.

المديريات التي أعلنت النتائج :

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وتم اضافة نتائج ولاية تيسمسيلت - البيض - بشار - البليدة-عنابة -تندوف- ورقلة- المسيلة-الوادي - معسكر - عين تموشنت - تمنراست- وهران-برج بوعريريج- غليزان - النعامة تيبازة- تبسة - البويرة- قالمة- تيارت -قسنطينة - سيدي بلعباس- ميلة - بجاية - بومرداس - ام البواقي - تلمسان- بسكرة - الجلفة - مستغانم - غرداية- خنشلة- الجزائر وسط- الاغواط- الشلف جيجل- سوق اهراس- سطيف- عين الدفلى- باتنة- الجزائر غرب - سعيدة- الجزائر شرق-ادرار-الطارف.

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