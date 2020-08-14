تراند اليوم : {رابط} نتائج الشهادة السودانية 2018 شبكة المقرن : نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2018 برقم اوائل الثانوية السودانية وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية أن نتائج الشهادة السودانية لطلاب الثانوية العامة ستعلن غدا الخميس 5 يوليو 2018 لجميع المحافظات السودانية برقم الجلوس او رقم الطالب .

افحص اون لاين نتيجتك في الثانوية السودانية للعام 2018 والتي من المتوقع أن تظهر نتائج الثانوية السودانية للعام 2018 غدا ، خلال مؤتمر صحفي لوزارة التربية والتعليم في السودان ،

رابط للحصول على النتيجة الشهادة السودانية من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــا

وزارة التربية والتعليم أكدت أعلنت ان نتيجة الشهادة السودانية 4 يوليو 2018 ، لجميع المحافظات السودانية بشكل رسمي، فقد المرحلة الثانية من أعمال الكنترول بدأت في أول يونيو الحالي.

وأوضحت الوزارة أنها انتهت من تصحيح أوراق الامتحان في (9) مراكز بمشاركة (5700) معلماً ومعلمة. يذكر أن الطلاب الممتحنين في المساق الأكاديمي والفني والأهلي بلغ عددهم (528230) طالب وطالبة، بزيادة 69664 طالباً وطالبة عن العام السابق، موزعين على 3216 مركز بينهم 2996 مركزاً أكاديمياً

اقرأ أيضاً

Advertisements

رابط للحصول على النتيجة الشهادة السودانية من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــا

وزيرة التربية والتعليم بالسودان، الأستاذة “آسيا محمد عبد الله” قريبا،أكدت أنه تم تخصيص ما يقرب من خمسة ألاف وسبعمائة معلم لعمليات التصحيح و حوالي ألف معلم لعمليات رصد الدرجات، يذكر أن نحو 528230 طالب وطالبة قد أدوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2017-2018، وأنه قد زاد عدد الطلبة والطالبات بنحو 69664 عن العام الماضي.

الاستعلام عن نتائج الثانوية السودانية 2018

وفرت وزارة التربية والتعليم السودانية رابطا يمكن الطلبة والطالبات من الاستعلام عن نتائج الشهادة الثانوية بسهولة ويسر،ونقدم لكم من خلال موقعنا رابط وزارة التربية والتعليم السودانية .