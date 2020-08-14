تراند اليوم : أحمد موسى.. موهبة عطلتها المشاكل الأسرية

توفي والده وهو في سن صغيرة للغاية، كان يعاني في كل شيء، لكن والدته كانت حريصة للغاية على ألا يشعر بغياب والده، لكنها فوجئت أنه من يعتني بالجميع.

أحمد موسى لاعب منتخب نيجيريا فقد والده وهو في عمر الـ7، قرر ألا تشعر عائلته وخصوصا والدته سارة موسيس برحيل والده الحاجي موسى.

قرر الذهاب إلى العمل وأن يعيل أسرته بالكامل وهو في هذه السن، خاصة وأن والده تزوج عدة مرات، لكن لا قلق عليهم فأحمد لديهم.وسط كل هذا كان يعشق لعب كرة القدم، واكتشف أنها متعة لا تضاهى، ليس هذا فقط، يوما ما قد يصبح لاعبا محترفا ويحصل على أموال تكفي لرعاية عائلته الكبيرة.

انضم إلى أكاديمية جي بي إس التي اعتنت به جيدا حتى أتى عام 2007، حينما سطع اسمه داخل نيجيريا.

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وقتها قالت الصحافة عنه "موهبة لم تكتشف بعد، لكنكم حينما تفعلون ستذهلون مما سترونهم وما يمكنه فعله".

في العام التالي لهذا المقال، انضم إلى نادي جوث النيجيري وتألق وهو في الـ16 من عمره، بعد ذلك في الموسم التالي أعير إلى نادي كانو بيلارز، وخلاله تألق وقاد الفريق لوصافة الدوري.

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موسى في تلك الفترة امتلك رقما خاص به في الدوري النيجيري كأكثر لاعب سجل أهداف في موسم واحد بـ18 هدفا قبل أن يكسر جودي أنيكي لاعب المصري السابق رقمه ويسجل 20 هدفا.

في عمر الـ17 فاز موسى بلقب بطولة إفريقيا للشباب عام 2011 ووصل إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب وبعد ذلك بأشهر قررت عدد من الأندية التقدم بعروض لضمه، لكن نجح نادي في في في فينلو في الحصول على خدماته.

حقق الكثير في عمر الـ19، اعتاد أن يلعب هناك كجناح، واستمر حتى عام 2012 قبل أن ينضم إلى النادي الذي صنع أسطورته، سيسكا موسكو.

من هنا بدأت بعض الأمور تتطور لدى موسى، سواء على صعيد الحياة الشخصية أو في الملعب.

على صعيد الحياة الشخصية موسى كان مثل والده، متعدد العلاقات وكثير الزواج، وأنجبا طفلا عام 2013.

ليونيد سلوتسكي مدرب سيسكا كان يعلم جيدا قدر موهبة اللاعب، فقرر عزله عن كل شيء.

"كان جناحا ساذجا لا يضغط على الخصم وكثيرا ما يهدر الفرص، علمته أن يلعب بشكل، ماذا يمكنني أن أسميه؟ أذكى".