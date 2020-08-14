تراند اليوم : www.smcegy.com نتيجة الكشف الطبى للحصول علي معاش كرامه 2018 رابط الاستعلان عن نتائج الكشف الطبي برقم القومي

أطلقت وزارة الصحة المصرية رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على معاش كرامه للعام 2018 برقم القومي لجميع المتقدمين الكترونيا عبر الانترنت.

حيث أكدت الوزارة أنه اصبح بامكان الجميع الاطلاع على نتيجة الكشف الطبي الخاص بهم بكل سهولة من خلال ادخال الرقم القومي والاطلاع على نتيجة الكشف الطبي مباشرة .

رابط فحص نتيجة الكشف الطبي عبر الرابط التالي

انواع حالة الطلب

بيانات اساسية : يجب الذهاب فى التاريخ والوقت الموضحين اعلاه لاجراء الكشف الطبي

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غير مستوفي الاوراق: يجب تجهيز الابحاث والاشعات التي طلبتها منك اللجنه واعادة تحديد موعد اخر لإجراء الكشف الطبي.

رابط فحص نتيجة الكشف الطبي عبر الرابط التالي