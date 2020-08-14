تراند اليوم : لم يكسر رقم اللاعبين فقط.. الحضري يكتب التاريخ في كأس العالم

دخل تاريخ بطولات كأس العالم. عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري أكبر لاعب يشارك في المونديال.

بعمر 45 عاما و5 أشهر و10 أيام سيحرس الحضري مرمى منتخبنا الوطني ضد المنتخب السعودي في ثالث جولات دور المجموعات لمباريات المجموعة الأولى؛ ليكون أكبر لاعب يشارك في مباراة في تاريخ بطولات كأس العالم.

وكسر الحضري رقم فريد موندراجون حارس مرمى منتخب كولومبيا، الذي لعب مباراة في المونديال وهو بعمر 43 عاما و3 أشهر.

موندراجون الذي شارك في 4 مباريات في المونديال (3 في بطولة 1998 ومباراة في 2014) حقق رقمه القياسي حين شارك ضد منتخب اليابان في ثالث مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2014.

ولم يشارك الحضري في أول مباراتين لمنتخب مصر في كأس العالم ضد أوروجواي وروسيا وجلس على دكة البدلاء لصالح الحارس محمد الشناوي.

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الحضري ليس أكبر لاعب يشارك في كأس العالم فقط. بل كان أكبر من 3 مدربين شاركوا في النسخة الحالية من البطولة.

ويكبر الحضري عن روبيرتو مارتينيز مدرب بلجيكا بـ179 يوما وملادن كرستاييتش مدرب صربيا بـ413 يوما وأليو سيسيه مدرب السنغال بـ1164 يوما.

كما أصبح أكبر قائد يشارك في كأس العالم بعدما كسر رقم بيتر شيلتون حارس مرمى إنجلترا الذي قاد منتخب بلاده في مونديال 1990 بعمر 40 عاما و9 أشهر و19 يوما.

بالإضافة إلى أن الحضري أصبح أكبر لاعب يشارك لأول مرة في المونديال بعدما كسر رقم ديفيد جيمس حارس إنجلترا الذي خاض مباراته الأولى بعمر 39 عاما و10 أشهر و17 يوما حين شارك في كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا.

وكان الحضري أكبر لاعب يُقيد في صفوف قائمة منتخب بكأس العالم وهو بعمر 45 عاما و5 أشهر.

FilGoal.com يستعرض قائمة أكبر 10 لاعبين شاركوا في كأس العالم.

1-عصام الحضري، منتخب مصر، بعمر 45 عاما و5 أشهر و10 أيام.

2-فريد موندراجون، منتخب كولومبيا، بعمر 43 عاما و3 أشهر.

3-روجيه ميلا، منتخب الكاميرون، بعمر 42 عاما وشهر و8 ايام.

4-بات جينجيز، منتخب إيرلندا الشمالية، بعمر 41 عاما.

5-بيتر شيلتون، منتخب إنجلترا، بعمر 40 عاما و9 أشهر و19 يوما.

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6-دينو زوف، منتخب إنجلترا، بعمر 40 عاما و4 أشهر و13 يوما.

7-علي بومنيجل، منتخب تونس، بعمر 40 عاما وشهرين و10 أيام.

8-جيم لايتون، منتخب اسكتلندا، 39 عاما و10 أشهر و30 يوما.

9-ديفيد جيمس، منتخب إنجلترا، 39 عاما و10 أشهر و26 يوما.

10-أنخيل لابرونا، منتخب الأرجنتين، 39 عاما و8 أشهر و18 يوما.

كما يستعرض FilGoal.com قائمة أكبر 10 حراس شاركوا في كأس العالم.

1-عصام الحضري، منتخب مصر، بعمر 45 عاما و5 أشهر و10 أيام.

2-فريد موندراجون، منتخب كولومبيا، بعمر 43 عاما و3 أشهر.

3-بات جينجيز، منتخب إيرلندا الشمالية، بعمر 41 عاما.

4-بيتر شيلتون، منتخب إنجلترا، بعمر 40 عاما و9 أشهر و19 يوما.

5-دينو زوف، منتخب إنجلترا، بعمر 40 عاما و4 أشهر و13 يوما.

6-علي بومنيجل، منتخب تونس، بعمر 40 عاما وشهرين و10 ايام.

7-جيم لايتون، منتخب اسكتلندا، بعمر 39 عاما و10 أشهر و30 يوما

8-ديفيد جيمس، منتخب إنجلترا، بعمر 39 عاما و10 أشهر و26 يوما.

9-جوزيف أنطوان بيل، منتخب الكاميرون، بعمر 39 عاما و8 أشهر و16 يوما.

10-ديفيد سيمان، منتخب إنجلترا بعمر 38 عاما و9 أشهر ويومين.