تراند اليوم : عاجل :: نتيجة الثانوية الازهرية 2018 والثانوية العامة 2018 مصر وزارة التربية والتعليم

مع انتهاء طلاب الثانوية العامة والثانوية الازهرية اختباراتهم النهائية في الشهادة الثانوية يبحث الكثير من الطلاب عن موعد الرسمي لاعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة والثانوية الازهرية للعام 2018 بجمهورية مصر العربية للتعرف على نتيجة الخاصة بهم، حيث نسلط الضوء لكم خلال المقال التالي عن مواعيد اعلان نتيجة الثانوية الازهرية والثانوية العامة في مصر.

نتيجة الثانوية الازهرية 2018

بدأت أمس الثلاثاء أعمال تصحيح أوراق إجابات الطلاب "البوكليت"، لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك بعد انتهاء الامتحانات يوم الأحد الماضي، حيث تم تجهيز مقرات على مستوى الجمهورية لأعمال التصحيح؛ أربعة منها بالوجه القبلى بمناطق الأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا، و الباقى بالوجه البحرى بمناطق، القاهرة والمنوفية والغربية والبحيرة والشرقية والدقهلية.

كما تم تجهيز هذه المقرات، وتزويدها بكل ما يلزم المصححين؛ مطالبًا القائمين على عملية التصحيح كافة، وبخاصة مقدرى الدرجات؛ بضرورة تحرى الدقة، وعدم التسرع، مع التزام المهنية فى تقدير الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه،ويتوقع أن تعلن النتيجة منتصف يوليو الجارى.

نتيجة الثانوية العامة 2018

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كشف وزير التربية والتعليم عن موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2018، هذا العام وذلك في تاريخ 15 يوليو 2108 .

كما وأوضح الوزير أن النتائج أفضل بكثير من الأعوام السابقة حسب ماأشارت المؤشرات، التي أوضحتها عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة.

حيث جاري الان عمليات الرصد والتدقيق لاوراق اختبارات الطلاب قبيل رفعها عبر الكنترول الخاص بوزارة التربية والتعليم المصرية .

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة مصر

هذا وبامكان طلاب وطالبات الثانوية العامة الاطلاع على رابط الفحص المباشر لنتيجة الثانوية العامة 2018 مصر فور الاعلان رسميا عنها ، من خلال موقع بوابة الثانوية العامة ، عبر الرابط التالي ، يمكنكم الضغط على الرابط والاطلاع على النتيجة فور الاعلان عنها رسميا.