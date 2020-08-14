تراند اليوم : BAC 2018 -متى نتائج البكالوريا 2018 جميع الشعب الورة العادية والاستدراكية

انتهى طلاب البكالوريا في الجزائر من تقديم امتحانات الشهادة البكالوريا للعام 2018 جميع الشعب حيث يتسائل عدد كبير من الطلاب على موعد اعلان نتائج البكالوريا للعام 2018 ، ورابط الاستعلام عن نتيجة البكالوريا في الجزائر.

وزارة التربية الوطنية أكدت أنه سيتم الإفصاح عن موعد الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا لعام 2018، يوم 22 من شهر جويلية، ،ستظهر نتائج الباك 2018 بالإضافة إلى إتاحة إمكانية الاستعلام عن نتائج بكالوريا الجزائر 2018 عبر الموقع الالكتروني الرسمي موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

حيث سيتم الاعلان عن نتائج البكالوريا للدورة العادية كان من المحدد ظهورها في يوم 15 من شهر جويلية، ولكن تم تأجيلها إلى يوم 22 من جويلية، ليتم الإعلان عن كلا من نتائج الدورة الاستدراكية والدورة العادية لعام 2018 في آن واحد.

Advertisements

ويمكن لجميع الطلاب والطالبات البكالوريا في الجزائر ، الاطلاع على نتيجة الخاصة بهم في اختبار البكالوريا 2018 جميع الشعب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والديوان الوطني، ادخال اسمك بالكامل، ومن ثم ادخال رقم التسجيل الخاص بك، والحصول على النتيجة فور الاعلان عنها رسميا من قبل الوزارة.

اقرأ أيضاً