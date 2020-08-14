تراند اليوم : متى يصادف عيد الاضحى 2018 ووقفة عرفة 1439 فلكيا وهجريا في جميع الدول

يحل على الأمة الاسلامية والعربية عيد الاضحى المبارك خلال الشهر القادم والذي يأتي بعد موسم الحج ، والذي ينتظره المسلمين في شتى بقاء الأرض، لتفرغ للعبادة ونيل رضا الله، وأداء مناسك الحج في الديار المقدسة، وذلك يسعى عدد كبير من المسلمين لمعرفة تاريخ شهر ذي الحجة ووقفة عرفة هذا العام، والذي نزودكم به اليوم عبر موقعنا "الخليج 365".

فقد أشارت الحسابات الفلكية بأن انتهاء شهر شعبان للعام 1439-2018 سيكون أول أيام عيد الأضحى يوم 21 من شهر أغسطس للعام 2018 في جميع الدول العربية،

حيث يشهد يوم 20 أغسطس وقفة عرفة فى فلسطين ، والسعودية والامارات والكويت وقطر ومعظم الدول العربية والاسلامية.

أما اجازة عيد الاضحى 1439-2018 هذا العام فتبدأ من وقفة عرفة حتى مساء آخر أيام عيد الأضحى المبارك لجميع الموظفي في كافة الدول.

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اجازة عيد الاضحى 1439 السعودية :-

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حيث تعتبر المملكة العربية السعودية من أبرز الدول الاسلامية التي تهتم في اجازة عيد الأضحى المبارك و ذلك في سبيل استضافة حجاج بيت الله الحرام من مختلف انحاء العالم، و تركيز الجهود في سبيل تقديم الخدمات الأفضل لزوار بيت الله الحرام الذين يتوافدون لأداء فريضة الحج.

وتبدأ الاجازة الخاص في الموظفين من تاريخ 5 / ذو الحجة / 1439هـ م على أن تنتهي اجازة عيد الأضحى المبارك لموظفي الدولة في تاريخ 15 / ذو الحجة / 1439هـ، و على أن يكون عيد الأضحى المبارك في تاريخ 10 / ذو الحجة / 1439 هـ و ذلك بحسب ما اعلنت عنه وزارة العلم في المملكة العربية اللسعودية.