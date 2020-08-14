تراند اليوم : سلطات الاحتلال تمنع فنان أردني من دخول فلسطين

رام الله / الخليج 365

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الفنان الأردني متعب الصقار دخول فلسطين، للمشاركة في مهرجان البيرة السادس الذي كان من المقرر ان تكون حفلته اليوم الأربعاء على أرض استاد مدينة البيرة.

وشدد المنسق الإعلامي لمهرجان البيرة السادس عماد قراقرة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء على أن هذه الإجراءات العنصرية لن تثنينا عن الاستمرار في تقديم واجبنا الوطني والاجتماعي في إبراز وترسيخ الهوية الفلسطينية من خلال إقامة فعاليات ومهرجانات ثقافية.

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وأكد أن مهرجان البيرة السادس سيواصل فعالياته رغم عدم تمكن الفنان الأردني من الوصول إلى رام الله جراء منع الاحتلال.

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