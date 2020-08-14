تراند اليوم : موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة 2018 فلسطين : نتائج التوجيهي 2018 بالاسم ورقم الجلوس : نتائج الانجاز 2018

الأن يمكنكم الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2018 في فلسطين التوجيهي في الضفة والقطاع من خلال الموقع الرسمي الذي قامت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بعتمادة من أجل نشر كافة نتائج التوجيهي الفسطيني في كافة الفروع العلمي والعلوم الإنسانية والصناعي والتجاري والزراعي والشرعي، حيث تم الإنتهاء من المؤتمر الصفي الذي تم الإعلان فيه عن نشر كافة نتائج التوجيهي في فلسطين، حيث تم الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب والطالبات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتم التصريح خلال المؤتمر الصحفي عن نسب النجاح لهذا العام تأتي بأعلى من العام الماضي في بعض المواد والمقررات الدراسية.

نتائج التوجيهي فلسطين برقم الجلوس

الأن نتيجة التوجيهي برقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي للإستعلام عن نتيجة التوجيهي والذي أعده وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــــا، والذي تعمل الوزارة من خلاله على التسهيل على كافة الطلاب و الطالبات عناء البحث عن النتيجة النهائية للتوجيهي، حيث لا يتطلب الحصول على النتيجة النهائية الذهاب إلى المدارس.

نتائج التوجيهي قطاع غزة

سيتم الإعلان عن نتائج التوجيهي في قطاع خلال ساعة من الأن فترقو ضهورها من خلال الرابط الرسمي التالي من هنــــــــــــــــــــــا، والذي يتيح لكم إمكانية البحث بواسطة رقم الطالب أو رقم الجلوس.

ويوفر الموقع نتائج الثانوية العامة التوجيهي لكافة الفروع، وهي العلمي وفرع العلوم الإنسانية و الزراعي والصناعي والتجاري والشرعي.

وستكون النتيجة متوفرة خلال ساعة من الأن فسارعو لمعرفة النتيجة النهائية للتوجيهي.

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نتائج التوجيهي الضفة الغربية

الأن نتيجة التوجيهي في الضفة الغربية من خلال الموقع الرسمي التالي من هنــــــــــــــــــــــا، حيث ستكون النتيجة متوفرة خلال أقل من ساعة من الأن، حيث يتم البحث عن النتيجة بستخدام رقم الجلوس.

وسيتم الإعلان عن النتيجة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن من خلال الراوابط الرسمية التي وفرناها لكم سابقا.

وتأتي التسريبت عن نسب النجاح في بعض المواد التي تأتي أعلى من العام الماضي في المواد الأساسية.

كما بإمكانكم ترك بياناتكم في التعليقات أسفل الصفحة ليتم إعلامكم ينتيجة التوجيهي بمجرد صدورها مباشة من خلال الرد على إستفساراتكم .