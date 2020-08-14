تراند اليوم : نتائج مسابقة نائب مقتصد 2018

نتائج مسابقة نائب مقتصد 2018 نتابع اليوم ، نتائج الإختبار الشفوي لمسابقة الأساتذة 2018 ، كما نتابع أيضا اعلان نتيجة مسابقة مقتصد ونائب مقتصد، والتي تم الإعلان عنها أيضا عبر نفس الرابط المحدد سابقا، ونحن معكم من خلال الخليج 365 لمتابعة كل ما هو جديد الخاص بمسابقات التوظيف في الجزائر

الأن من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات نتائج الإختبار الشفوي لمسابقة الأساتذة 2018، لمختلف الولايات الجزائرية، خلافا لنتائج أسلاك الإدارة ونتيجة مقتصد ونائب مقتصد، والتي تم إجراء اختباراتها الكتابية في دورة جوان الماضي، وتابعونا عبر الرابط الرسمي للديوان الوطني بالأعلى لمعرفة نتائج المسابقات.

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