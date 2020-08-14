تراند اليوم : نتائج الثانوية العامة 2018 فلسطين .. نتيجة التوجيهي 2018 " الانجاز " بالاسم ورقم الجلوس واسماء الاوائل على الوطن

تم الإعلان رسمياً عن نتائج الثانوية العامة في دولة فلسطين للعام 2018 بشكل مشترك بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أعلن وزير التربية والتعليم في الحكومة الفلسطينية الدكتور صبري صيدم عن نتائج التوجيهي 2018 لفلسطين قبل لحظات قليلة من الآن، مشيراً أنه سيتم بعد قليل نشر نسب النجاح كاملة وبيان تفاصيلي حول أعداد الطلاب والطالبات ممن هم أصحاب الترتيب المتقدم والبارز في امتحان الثانوية العامة للعام 2018 الدورة الأولى.

هذا وبلغ عدد الطلاب الممتحنين ضمن نظام الثانوية العامة “الإنجاز” ما يقرب من 72016 طالب وطالبة في قطاع غزة والضفة الغربية بجميع القطاعات الفلسطينية، وكان الفرع العلمي عدد طلابه يبلغ حسب ما أفادت به وزارة التربية والتعليم 6822 طالب وطالبة، والفرع الانساني يقدر عدد طلابه حسب بيانات الوزارة كذلك حوالي 20332 طالبة وطالب.

كما ويترقب الشارع الفلسطيني بفارغ الصبر ظهور نتائج الثانوية العامة للعام 2018 في الوطن بغية التعرف على الطلاب الناجحين من عدم ذلك، وكان في هذه الكوكبة العديد من الفروع التعليمية أمثال الفرع العلمي والفرع الأدبي والفرع الشرعي والفرع الزراعي والفرع الفندي.

الطالب يوسف كمال قال بانه يترقب النتائج بفارغ الصبر لا سيما وأن بعض الإختبارات كانت من الصعوبة بمكان وهو ما يجعل هذا الطالب في خانة الشك من نتائج الإختبارات المرتقبة في هذه اللحظات.

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وننوه أنه سيتم الإعلان عن النتائج وإذاعتها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العالي الرسمي والعديد من المواقع الإخبارية الفلسطينية المحلية وكذلك الصحف والمجلات اليومية، فيما أعلنت شركة الهواتف المحولة في دولة فلسطين انها سوف ترسل نتائج الثانوية العامة لكل طالب على حدا على الرقم الخاص وذلك لضمان وصول كافة النتائج للطلاب والطالبات بشكل سري.

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ويترقب الشارع الفلسطيني ظهور فعلي لما يخص نتائج التوجيهي في فلسطين في هذه اللحظات المزرية والتي يعاني فيها القطاع الفلسطيني من عدة أزمات خانقة لا سيما الحصار الإسرائيلي المفروض والإنقطاع المستمر للكهرباء والماء على الحد سواء وإغلاق كافة المعابر المدخلة والمخرجة من وإلى القطاع الغزي وإنتشار فاحش للبطالة في أوساط الخريجين الذكور والغناث على الحد سواء.

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