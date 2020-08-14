تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط ٢٠١٨ بابل موقع ناجح نتائج الثالث متوسط 2018 بابل تحميل نتائج الثالث المتوسط بابل2018 بالاسم

العراق - الخليج 365

ظهرت نتائج الصف الثالث الابتدائي في محافظة بابل الدور الاول للعام 2018 ، عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع ناجح وعدد كبير من مواقع التعليمية في العراق، حيث بامكان جميع الطلاب الان تحميل نتاج امتجانات الثالث المتوسط لجميع المحافظات مباشرة عبر ملف بي دي اف كاملة.

النتائج من هنا بكل سهولة حمل الان نتائج الثالث المتوسط 2018 العراق رسميا عبر الرابط السابق لجميع الطلاب والطالبات.

وزارة التربية والتعليم أكدت ان النتائج ظهرت لجميع الطلاب والطالبات، بحيث يمكنهم من تحميل والاطلاع على النتائج مباشرة عبر بوابة تعليم كل محافظة على حدا.

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فبعد انتهاء الطلبة والطالبات الصف الثالث المتوسط، من أداء آخر أمتحان لهم، قامت لجان الامتحانات في البدء الفوري في تصحيح أوراق الاختبارات الخاصة بهم، ورصد الدرجات أستعداداً لإعتمادها من وزير التربية والتعليم والإعلان عنها للطلبة والطالبات.

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ومن الجدير بالذكر أن المسئولون بوزارة التربية والتعليم قد أكدوا على أن كافة الاختبارات قد جاءت سهلة وفي متناول الطالب المتوسط فلم يخرج أي سؤال في الامتحان عن كتاب المدرسة.

النتائج من هنا بكل سهولة حمل الان نتائج الثالث المتوسط 2018 العراق رسميا عبر الرابط السابق لجميع الطلاب والطالبات.