تراند اليوم : هيفا وهبي تثبت استيلاء الوزيري على أموالها

قدمت النجمة اللبنانية هيفا_وهبي، ميموري كارد بحجم 16 غيغا بايت، سجلت فيه الكثير من الاحاديث والاتصالات بينها وبين زوجها المنتج المصري محمد وزيري، والتي تثبت بها أنه استولى على أموالها ونقل ملكية عقاراتها الى اسمه أصولاً من غير وجه حق.

وكانت النيابة العامة المصرية استدعت الوزيري ثلاثة مرات لأجل التحقيق، ورفضت حكم الاستئناف من محاميه بعد عرض المستندات على القضاء ورفضه الاعتراف بعملية السرقة.

رد الوزيري على الاتهامات بأنه لم يكن يعرف بأمر التسجيل بحجة أنه كان يعيش مع زوجته في البيت بشكل اعتيادي، نافياً الادعاءات بالسلب والسرقة وعدم استلام الاموال من وهبي.

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كانت محكمة أسرة قصر النيل رفضت الدعوى المٌقدمة من الملحن والمنتج ابمصري محمد وزيري، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، خصوصاً أنه لم يقدم مستند رسمي يثبت الزواج رغم تأجيل جلسات المحكمة لأكثر من مرة.

الوزيري تقدم بتِلك الدعوى محاولًا إثبات الزواج أمام المحكمة بعد اتهام هيفا له بسرقة أموالها وعقارتها.

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