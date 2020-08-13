مذيع الجزيرة يعلن نهاية مشواره الإعلامي ورحيله عن قطر

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 13 أغسطس 2020 09:15 مساءً - ‏31 دقيقة مضت أخبار المشاهير 61 زيارة

أعلن مذيع سابق بقناة الجزيرة رحيله تماما عن القناة بعد سنوات قضاها هناك.

وقال مذيع قناة بي إن سبورت والجزيرة السابق معز بو لحية انتهاء علاقته بالقناتين قائلا: اليوم انتهت رسميا مسيرتي الإعلامية مع قنوات بي ان سبورتس والتي امتدت لعشر سنوات ، عشر من قبلها قضيتها أيضا في قناة الجزيرة الفضائية .

وأضاف: الشكر لله ، ولعائلتي ، ولكل من ساندني … قسط من الراحة، ومن ثم ألقاكم ان شاء الله قريبا في تجربة إعلامية جديدة .