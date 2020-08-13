رهف القنون ترفع علم المثليين بعد تعرضها لهذا الأمر

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 13 أغسطس 2020 09:15 مساءً - يبدو أن الشابة السعودية رهف القنون تلقت كلمات تحمل عنصرية ضد والد طفلتها “بانا” التي كشفت عن اسمها بطريقة غير مباشرة مؤخرًا، حيث استعانت رهف بعلم المثليين للرد على تلك العنصرية كون والد طفلتها لوفولو أندي من بين “السواد” الذي يواجه عنصرية في بعض دول أوروبا.

ونشرت رهف القنون صورة دونت عليها كلمات تؤكد فيها أن الحب قائم وأن حياة السواد مهمة، لافتًة إلى أن المهاجرين هم من جعلوا أمريكا أعظم، وأكدت أن حقوق المرأة من حقوق الإنسان.

وقالت رهف القنون في تغريدة لها عبر تويتر”، واضعًة علم “المثليين” في نهاية تغريدتها: “يولد كل البشر أحرارًا ومتساوين في #حقوق و #كرامة.. أتمنى أن يكون العالم أفضل حيث لا يضطر الناس للقتال من أجل حقوق متساوية”.

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وعبر “إنستغرام”، شاركت ذلك التعليق ومعه صورة دوّن عليها كلمات: “الحب هو الحب.. حياة السود مهمة.. تغيير المناخ حقيقي.. المهاجرون جعلوا أمريكا أعظم.. حقوق المرأة من حقوق الإنسان”.

ومنعت رهف القنون، خاصية التعليقات على منشورها في “إنستغرام”، أما في تغريدتها عبر “تويتر” فقد جاءت التعليقات بها بعض العنصرية أيضًا إذْ قال أحد الحسابات بطريقة ساخرة: “حطيتي مؤخر على العبد والا لا”، وأضاف مغرد انتقدها بسبب دعمها المثليين فدعا عليها قائلًا: “الله يحشرک معها بجهنم”، بينما توقع لها أحد المغردين أن تكون نهاية حياتها بالانتحار فكتب: “بالأخرين راح تنتحرين حالج حال البقيه لا تختلفين عنهم لجئو وأنحرفو فشعرو بالشك بين الحق والباطل وماتو”.